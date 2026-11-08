به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین تلواری شامگاه یکشنبه در دیدار با مسئول تربیت بدنی نیروهای مسلح کشور، سفر وی به خراسان جنوبی را آغازی برای گسترش تعاملات و همکاری‌های آینده میان مجموعه ورزش استان و نیروهای مسلح دانست.

وی با اشاره به استعدادها و ظرفیت‌های ورزشی خراسان جنوبی اظهار کرد: شرایط اقلیمی و بومی استان فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه ورزش فراهم کرده است، اما پراکندگی جغرافیایی، فاصله زیاد شهرها و کم‌برخورداری برخی مناطق موجب شده بخشی از استعدادهای ورزشی جوانان کمتر دیده و شناسایی شوند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: شناسایی این استعدادها و فراهم کردن زمینه رشد و حمایت از جوانان ورزشکار از اولویت‌های مجموعه ورزش استان است.

تلواری با یادآوری سابقه همکاری نزدیک جامعه ورزش و نیروهای مسلح در خراسان جنوبی گفت: در گذشته تیم‌های نظامی فعالی در رشته‌هایی همچون فوتبال، والیبال، تیراندازی، تیراندازی با کمان و دوومیدانی در استان حضور داشتند و مراکز آموزشی و یگان‌های نظامی با بهره‌گیری از ظرفیت سربازان قهرمان، در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی نقش‌آفرینی می‌کردند.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت تعاملات میان دو مجموعه، زمینه بازگشت و احیای این ظرفیت‌ها فراهم شود و از مسئول تربیت بدنی نیروهای مسلح خواست برنامه‌ریزی لازم برای فعال‌سازی مجدد این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر توانمندی جوانان استان خاطرنشان کرد: جوانان خراسان جنوبی با روحیه جهادی می‌توانند در میدان ورزش نیز همچون مدافعان ارزش‌های دفاع مقدس، در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند.