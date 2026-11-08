به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم قم در محله کلهر با اشاره به تداوم تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در صورت استمرار این تهدیدات و تداوم شرایط موجود، احتمال طرح موضوع خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پیگیری آن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات و تهدیدات پیش‌رو، منافع و امنیت ملی خود را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و متناسب با شرایط موجود درباره موضوعات مرتبط با معاهده NPT اقدام خواهد کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: تداوم تهدیدات خارجی علیه کشور و شرایط موجود، ضرورت بررسی گزینه‌های پیش‌رو در حوزه سیاست هسته‌ای را مطرح کرده است.



توان دفاعی ایران توسعه یافته است



ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی‌های دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: کشور در برابر هرگونه اقدام خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، محدودیت جغرافیایی برای پاسخ‌گویی به تهدیدات در نظر نخواهد گرفت.



وی با تأکید بر اجرای دستورات فرمانده معظم کل قوا اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مأموریت‌های محوله، دستورات صادرشده را با قاطعیت اجرا خواهند کرد.



رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی همچنین از توسعه توان موشکی کشور سخن گفت و افزود: ارتقای برد موشک‌های ایران، امکان هدف قرار دادن مواضع دشمن در فواصل بیش از چهار هزار کیلومتر را فراهم کرده است.



وی با اشاره به پایگاه راهبردی دیگو گارسیا در اقیانوس هند خاطرنشان کرد: توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران به سطحی رسیده است که امکان هدف قرار دادن اهدافی در فواصل بیش از چهار هزار کیلومتر، از جمله این پایگاه، وجود دارد.



ذوالنوری همچنین با اشاره به قابلیت‌های دفاعی کشور در حوزه دریایی گفت: توانمندی‌های نظامی ایران امکان مقابله با شناورهای متخاصم را نیز فراهم کرده است.

