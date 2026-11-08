به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه یکشنبه با حضور در مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم، در جریان برگزاری انتخابات دوره جدید هیئت‌مدیره این مجموعه قرار گرفت و بیش از سه ساعت در جمع خیرین و فعالان عرصه مدرسه‌سازی حضور داشت.



وی در این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت نیکوکاران در گسترش فضاهای آموزشی اظهار کرد: خیرین مدرسه‌ساز از سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند که با اقدامات ماندگار خود در کنار دولت و مردم، زمینه توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های بهتر برای تحصیل نسل آینده را فراهم می‌کنند.



استاندار قم با اشاره به جایگاه مدرسه‌سازی در پیشرفت جامعه افزود: ساخت مدرسه از ماندگارترین اقدامات خیرخواهانه است و این اقدام را باید سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و نسل‌های بعدی دانست.



بهنام‌جو همچنین از تلاش‌ها و پیگیری‌های خیرین و مسئولان حوزه آموزش و پرورش استان در مسیر توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد و همراهی این مجموعه‌ها را در پیشبرد برنامه‌های آموزشی حائز اهمیت دانست.



وی با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم تصریح کرد: مشارکت خیرین در این مسیر نقش ارزشمندی دارد و تلاش‌های آنان در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به توسعه و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استان کمک کند.



استاندار قم با بیان اینکه خیرین مدرسه‌ساز همراهان ارزشمند دولت در مسیر گسترش فضاهای آموزشی هستند، خاطرنشان کرد: خدمات این نیکوکاران در ساخت و توسعه مدارس، آثار ماندگاری در جامعه بر جای می‌گذارد و زمینه بهره‌مندی نسل‌های آینده از امکانات آموزشی را فراهم می‌کند.



در جریان این نشست، انتخابات دوره جدید هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم برگزار شد و اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرسان این مجمع با رأی اعضا انتخاب شدند.



محمدی‌سعید مدیرکل آموزش و پرورش استان قم و اجتهادی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در این جلسه حضور داشتند.