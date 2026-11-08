به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه یکشنبه با حضور در مجمع خیرین مدرسهساز استان قم، در جریان برگزاری انتخابات دوره جدید هیئتمدیره این مجموعه قرار گرفت و بیش از سه ساعت در جمع خیرین و فعالان عرصه مدرسهسازی حضور داشت.
وی در این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت نیکوکاران در گسترش فضاهای آموزشی اظهار کرد: خیرین مدرسهساز از سرمایههای ارزشمند جامعه هستند که با اقدامات ماندگار خود در کنار دولت و مردم، زمینه توسعه زیرساختهای آموزشی و فراهم شدن فرصتهای بهتر برای تحصیل نسل آینده را فراهم میکنند.
استاندار قم با اشاره به جایگاه مدرسهسازی در پیشرفت جامعه افزود: ساخت مدرسه از ماندگارترین اقدامات خیرخواهانه است و این اقدام را باید سرمایهگذاری برای آینده کشور و نسلهای بعدی دانست.
بهنامجو همچنین از تلاشها و پیگیریهای خیرین و مسئولان حوزه آموزش و پرورش استان در مسیر توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد و همراهی این مجموعهها را در پیشبرد برنامههای آموزشی حائز اهمیت دانست.
وی با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی بهعنوان یکی از برنامههای محوری دولت چهاردهم تصریح کرد: مشارکت خیرین در این مسیر نقش ارزشمندی دارد و تلاشهای آنان در کنار اقدامات دستگاههای اجرایی میتواند به توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزشی استان کمک کند.
استاندار قم با بیان اینکه خیرین مدرسهساز همراهان ارزشمند دولت در مسیر گسترش فضاهای آموزشی هستند، خاطرنشان کرد: خدمات این نیکوکاران در ساخت و توسعه مدارس، آثار ماندگاری در جامعه بر جای میگذارد و زمینه بهرهمندی نسلهای آینده از امکانات آموزشی را فراهم میکند.
در جریان این نشست، انتخابات دوره جدید هیئتمدیره مجمع خیرین مدرسهساز استان قم برگزار شد و اعضای جدید هیئتمدیره و بازرسان این مجمع با رأی اعضا انتخاب شدند.
محمدیسعید مدیرکل آموزش و پرورش استان قم و اجتهادی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در این جلسه حضور داشتند.
قم- استاندار قم با تأکید بر نقش اثرگذار خیرین در گسترش زیرساختهای آموزشی گفت: نیکوکاران مدرسهساز از سرمایههای ارزشمند استان در مسیر تحقق عدالت آموزشی هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه یکشنبه با حضور در مجمع خیرین مدرسهساز استان قم، در جریان برگزاری انتخابات دوره جدید هیئتمدیره این مجموعه قرار گرفت و بیش از سه ساعت در جمع خیرین و فعالان عرصه مدرسهسازی حضور داشت.
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