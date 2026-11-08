به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد نیروهای ویژه مأموریت «دروازه آهنین» با تمام توان و ظرفیت عملیاتی خود در ارتباط با ایران فعالیت می‌کنند.

او همچنین از آنچه «بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ» خواند، به‌عنوان بخشی از فشار واشنگتن علیه تهران یاد کرد.

ترامپ مدعی شد که این عملیات در کنار بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ، باعث شده تقریباً هیچ چیزی نتواند وارد ایران شود یا از آن خارج شود!

ترامپ که دستانش به خون هزاران انسان بیگناه آلوده است گفت: من نمی‌خواهم به جهنم بروم. امیدوارم به بهشت بروم.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ از تشکیل نیروی ویژه «دروازه آهنین» خبر داد. این نیرو مأموریت دارد با همکاری نهادهای آمریکایی، مسیرهای زمینی و دریای خزر را برای انتقال تسلیحات، فناوری‌های دوکاربردی و کالاهای تحریمی به ایران محدود کند.

این طرح در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا اجرا می‌شود. سنتکام مدعی است این محاصره مانع صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است.