https://mehrnews.com/x3dyv2 ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۵۹ کد مطلب 7004844 استانها زنجان استانها زنجان ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۵۹ استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در تجمعات شبانه ملت مبعوث زنجان زنجان- دویست و پنجاه و سومین شب تجمعات مردم زنجان در میادین و خیابان های این شهر، میزبان پیکر مطهر شهید گمنام بود. دریافت 90 MB کد مطلب 7004844 کپی شد مطالب مرتبط برپایی کلاس درس ایثار و مقاومت با حضور شهدای گمنام در مدارس همدان عطر حضور شهدای گمنام در همدان پیچید برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی
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