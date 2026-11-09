ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته تا ظهر سه‌شنبه هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان صادر شده و طی این مدت، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و کاهش محسوس دمای هوا به تناوب پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت سامانه بارشی برای امروز دوشنبه پیش‌بینی شده است، افزود: از روز سه‌شنبه به‌تدریج از شدت فعالیت این سامانه کاسته خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: با توجه به افت دما، بارش‌ها در ارتفاعات استان به شکل برف خواهد بود و دریای خزر نیز در این مدت مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

معقولی با هشدار نسبت به مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی گفت: آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خطر وقوع صاعقه از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

وی خاطرنشان کرد: با خروج سامانه بارشی از روز چهارشنبه، جو استان تا پایان هفته پایدار خواهد شد، اما سرمای شبانه همچنان تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان در پایان بر ضرورت مدیریت و مصرف صحیح حامل‌های انرژی با توجه به تداوم هوای سرد در شب‌های پیش رو تأکید کرد.