به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی درباره مذاکرات با ایران مدعی شد که این گفت‌وگوها نتیجه‌بخش نبوده و خواسته‌های تهران از نظر واشنگتن «به هیچ وجه قابل قبول نیست».

وی همچنین با اشاره به مواضع دونالد ترامپ درباره ایران گفت: ترامپ برای این انتخاب نشده است که موضوع ایران را نادیده بگیرد یا رسیدگی به آن را به رئیس‌جمهور بعدی واگذار کند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه و در واکنش به حملات پراکنده به ایران اظهار داشت: اگر نیروهای ما در منطقه و در نزدیکی ایران با هرگونه تهدیدی مواجه شوند، برای مقابله با آن اقدام خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به امنیت کشتیرانی در منطقه مدعی شد: اگر تردد دریایی با تهدید مواجه شود، ممکن است از آن دفاع کنیم و ما حق دفاع از خود را داریم.

روبیو همچنین در اظهاراتی غیرواقعی گفت: ترامب همیشه دیپلماسی را ترجیح می‌دهد اما گاهی این مسیر ممکن نیست.