رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام هواشناسی استان مرکزی، با عبور سامانه بارشی و شمالی‌شدن جریان‌های هوا، از امروز دوشنبه دما به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود دمای هوا، به‌ویژه کمینه دما، در مناطق سردسیر این استان به زیر صفر درجه سلسیوس برسد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: این روند کاهش دما تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و تمامی شهرستان‌های استان از جمله اراک، ساوه، شازند، خمین، محلات و دلیجان را درگیر خواهد کرد.

مرادی افزود: هم‌زمان با پایان یافتن بارش‌ها، وزش باد شدید در نقاط مختلف استان مرکزی نیز مورد انتظار است.

وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان هنگام تردد در معابر و نگهداری وسایل در ارتفاع، احتیاط لازم را داشته باشند.