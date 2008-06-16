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۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۳

روابط اتحادیه اروپا با رژیم اشغالگر قدس تقویت می شود

روابط اتحادیه اروپا با رژیم اشغالگر قدس تقویت می شود

کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز موافقت خود را با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بنیتا والدنر" کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری گفت : کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پیشنهاد تعمیق روابط با اسرائیل موافقت کرده اند.

وی افزود: گفتگوها درباره این تعمیق روابط، از دوشنبه شب در دیدار "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه اسرائیل از لوکزامبورگ که در نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا - اسرائیل شرکت می کند، آغاز خواهد شد.

والدنر خاطرنشان کرد: اما هنوز بسیار زود است که درباره جزئیات این تعمیق روابط که دیدارهای مکرر وزیران دو طرف و تقویت همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری، تحقیقات، آموزش و پرورش و قضایی را پیش بینی می کند، صحبت کرد.

کد مطلب 700485

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