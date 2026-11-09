محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز اجرای طرح «بیت‌النور» در مازندران، اظهار کرد: روضه‌های خانگی از سنت‌های ریشه‌دار فرهنگ فاطمی و حسینی هستند که در عین سادگی، ظرفیت بالایی برای تعمیق باورهای دینی، تقویت همبستگی خانوادگی و افزایش ارتباط میان ساکنان محلات دارند.

وی با بیان اینکه این مجالس می‌توانند به پایگاه‌هایی مردمی برای ترویج معارف اهل‌بیت(ع) تبدیل شوند، افزود: طرح «بیت‌النور» با شعار «از هر خانه یک روضه، از هر محله یک شبکه ایمانی» و با رویکرد احیای مجالس خانگی، افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های مذهبی و ترویج فرهنگ میزبانی مراسم اهل‌بیت(ع) طراحی شده است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران، همکاری هیئت‌های مذهبی، مساجد، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی را از الزامات تحقق اهداف این طرح دانست و گفت: اتصال روضه‌های خانگی به اجتماع فاطمی محله می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای مردمی و معنوی را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که هر خانه به محفل انس با اهل‌بیت(ع) و هر محله به پایگاهی برای گسترش محبت، معرفت و همدلی تبدیل شود.

باقری با تأکید بر اینکه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی نباید به مناسبت‌های خاص محدود بماند، خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی این طرح، ایجاد یک جریان مستمر اجتماعی برای انتقال فرهنگ فاطمی و حسینی به نسل‌های آینده، تقویت ارتباط میان خانواده‌ها، بازآفرینی هویت دینی محلات و توسعه مشارکت مردمی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران همچنین با اشاره به عنوان «بهشت فاطمی و خون‌خواهی رهبر شهید» تصریح کرد: این عنوان تنها یک نام مناسبتی نیست، بلکه بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ اهل‌بیت(ع)، پاسداری از ارزش‌های دینی و تحکیم پیوندهای ایمانی و اجتماعی در جامعه تأکید دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی هیئت‌های مذهبی، مساجد، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم، طرح «بیت‌النور» در شهرها و روستاهای مازندران گسترش یابد و برگزاری روضه‌های خانگی به سنتی پایدار در طول سال تبدیل شود.