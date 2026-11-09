https://mehrnews.com/x3dyvs ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۷:۲۰ کد مطلب 7004865 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۷:۲۰ صفحه اول روزنامههای کرمانشاه دوشنبه هجدهم آبان ماه ۱۹ ۱۹ کد مطلب 7004865 کپی شد مطالب مرتبط صفحه اول روزنامههای کرمانشاه دوشنبه بیست و هفتم مهر ماه صفحه اول روزنامههای کرمانشاه شنبه بیست و پنجم مهر ماه صفحه اول روزنامههای کرمانشاه چهارشنبه بیست و دوم مهرماه صفحه اول روزنامههای کرمانشاه سهشنبه بیست و یکم مهرماه صفحه اول روزنامههای کرمانشاه شنبه هجدهم مهرماه برچسبها روزنامه های کرمانشاه صفحه اول روزنامه های استان ها کرمانشاه
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