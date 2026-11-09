علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، از بامداد سه‌شنبه تا روز پنجشنبه (۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه) شاهد کاهش محسوس دمای شبانه در نقاط مختلف استان کرمانشاه خواهیم بود.

وی افزود: روند کاهشی دما به‌ویژه در ساعات اولیه صبح روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه محسوس‌تر خواهد بود و این شرایط موجب می‌شود کمینه دمای هوا علاوه بر مناطق سردسیر، در برخی مناطق معتدل استان نیز به کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد برسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای این شرایط جوی، گفت: این مخاطره از بامداد سه‌شنبه ۱۹ آبان آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۲۱ آبان ادامه خواهد داشت و تمام مناطق استان، به‌ویژه نواحی سردسیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

زورآوند با بیان اینکه کاهش محسوس دمای شبانه می‌تواند پیامدهایی برای بخش‌های مختلف به همراه داشته باشد، تصریح کرد: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و باغی و همچنین احتمال تلفات در واحدهای مرغداری و دامداری در اثر سرمازدگی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وی در ادامه بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: سرویس و راه‌اندازی وسایل و تجهیزات گرمایشی، کنترل دما، رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین خواستار آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع از طریق رسانه‌های محلی شد تا با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، از خسارت‌های احتمالی ناشی از افت دما جلوگیری شود.