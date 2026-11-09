به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وپنجاه‌وچهارمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در قالب هفته سی‌وهفتم تجمعات شبانه، شامگاه دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر میدان جمهوری اسلامی تا چهارراه هلال‌احمر را طی خواهند کرد.

این مراسم با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

حاضران در این اجتماع همچنین با تأکید بر مطالبه خونخواهی رهبر شهید، بر تداوم همراهی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.