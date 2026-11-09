به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد ویژه استان فارس که با حضور جمعی از مسئولان، مدیران و فعالان حوزه استاندارد در دانشگاه شیراز برگزار شد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس موفق به کسب افتخارات ملی و استانی شد.

در این مراسم، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به‌عنوان تنها واحد برتر ملی استاندارد در استان فارس مورد تقدیر قرار گرفت و از حسام حمیدی، مدیر کنترل کیفی این مجموعه که عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه ملی کشور را کسب کرده بود، تجلیل شد.

تقدیر از پگاه فارس در حوزه مسئولیت اجتماعی

در بخش دیگری از این مراسم، اقدامات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در حوزه مسئولیت اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ استاندارد و حمایت از سفیران استاندارد مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین این مجموعه با برپایی غرفه‌ای در حاشیه مراسم، جدیدترین محصولات خود را با تأکید بر سلامت‌محوری، کیفیت و نوآوری معرفی کرد؛ غرفه‌ای که با استقبال حاضران، مسئولان و فعالان صنعت و استاندارد استان و کشور همراه شد.

تأکید مدیر کنترل کیفی نمونه ملی بر نقش استاندارد

در ادامه این مراسم، حسام حمیدی به‌عنوان نماینده جامعه کنترل کیفی استان فارس به ایراد سخنرانی پرداخت و بر اهمیت نقش کنترل کیفیت، رعایت استانداردها و مسئولیت حرفه‌ای صنایع در ارتقای سلامت جامعه و افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد.

کسب این افتخارات، بیانگر توجه مستمر شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به ارتقای کیفیت محصولات، رعایت الزامات استاندارد، سلامت‌محوری و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی است.