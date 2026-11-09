به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، صدها تن از شهروندان فرانسوی شب گذشته مقابل ساختمان شهرداری سن دنی واقع در شمال پاریس تجمع کرده و حمایت خود را از دانشجویان، دانش آموزان و معلمان معترض اعلام کردند.

آنها تاکید کردند که این دانش آموزان و معمان در معرض اقدامات سرکوب گرایانه ازسوی نیروهای پلیس قرار گرفته اند.

شهروندان فرانسوی خواهان توقف خشونت های پلیس و اقدامات اداری علیه دانش آموزان و معلمان شدند و تاکید کردند که دانش آموزان کم سن و سال تر در جریان اعتراضات مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

این معترضان از مقامات فرانسوی به ویژه ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش خواستند برای مهار این بحران وارد عمل شوند.

لازم به ذکر است که فرانسه از هفته ها قبل شاهد تشدید اعتراضات مردمی علیه اوضاع آموزشی، معیشتی و سیاست های دولت حاکم بوده که با درگیری با نیروهای پلیس و خشونت نیز همراه شده است.