کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نگران‌کننده ذخایر خونی استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر خونی استان با کمبود شدید مواجه شده و به وضعیت قرمز رسیده است، از این رو حضور و مشارکت فوری مردم در مراکز اهدای خون برای تأمین نیاز بیماران ضروری است.

وی افزود: از تمامی مردم ایثارگر استان اصفهان که شرایط اهدای خون را دارند، درخواست می‌شود بدون توجه به گروه خونی، در نخستین فرصت به مراکز اهدای خون مراجعه کنند تا نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی تأمین شود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اینکه نیاز به خون یک نیاز مستمر است، بیان کرد: بیماران بسیاری از جمله بیماران مبتلا به سرطان، بیماران نیازمند به جراحی و همچنین مصدومان حوادث، برای ادامه روند درمان خود به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و کاهش ذخایر می‌تواند روند تأمین این نیاز حیاتی را با مشکل مواجه کند.

دهراب‌پور با اشاره به نقش ارزشمند هر واحد خون اهدایی گفت: هر بار اهدای خون می‌تواند جان سه بیمار را نجات دهد و از این رو، مشارکت مردم در این اقدام انسان‌دوستانه نقشی مستقیم و مؤثر در نجات جان بیماران دارد.

وی از اهداکنندگان خواست هنگام مراجعه، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند و افزود: مرکز اهدای خون خواجوی شهر اصفهان از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸ تا ۱۷ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ آماده پذیرش اهداکنندگان است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: سایر مراکز اهدای خون در سطح استان نیز از ساعت ۸ تا ۱۲ پذیرای مردم و اهداکنندگان خون هستند و امیدواریم با حضور گسترده شهروندان، ذخایر خونی استان هرچه سریع‌تر از وضعیت قرمز خارج شود.

وی تأکید کرد: اهدای خون اقدامی ساده اما حیاتی است و از مردم نیکوکار استان اصفهان درخواست داریم در این شرایط، با مراجعه به مراکز اهدای خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند.