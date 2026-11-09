به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست آمریکا با استناد به مدارک مالی و شهادت افراد آگاه فاش کرد که لورا لومر، فعال راست گرای نزدیک به دونالد ترامپ بیش از ۶۰ هزار دلار در ازای انتشار پیام های سیاسی در فضای مجازی دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، مشاور سابق کمپین انتخاباتی ترامپ تاکید کرد که لومر از برخی افراد برای انتشار مواضع سیاسی پول دریافت کرده است.

بر اساس مکاتبات بانکی و اسناد انتقال وجه، چهار گردش مالی با ارزش بیش از ۶۰ هزار دلار از ماه مه ۲۰۲۵ به حساب لومر و شرکت ثبت شده او در ایالت فلوریدا به نام کینگ بریکر مدیا واریز شده است.

منابع آگاه نیز تصریح کردند که لومر برای هر توئیت بین ۳ تا ۵ هزار دلار و در برخی موارد مبالغ بیشتری دریافت می کرد.

لومر ۳۳ ساله در سفرهای ترامپ او را همراهی کرده و در دوره دوم ریاست جمهوری وی، به صورت خصوصی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید با ترامپ دیدار کرده است.

انتقادات علنی لومر از مقامات دفاعی و امنیت ملی آمریکا و متهم کردن آنها به نداشتن وفاداری، اختلافاتی را در داخل دولت آمریکا برانگیخته است. همچنین گزارش شده که میان توصیه های لومر و برکناری برخی مسئولان ارتباط وجود دارد.