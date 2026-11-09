به گزارش خبرنگار مهر، جدول زمان‌بندی مرحله انتخاب آثار نمایشی متقاضی حضور در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران منتشر شد و گروه‌های نمایشی از چهارشنبه ۲۰ آبان تا شنبه در شهرهای مختلف استان به اجرای آثار خود می‌پردازند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی دبیرخانه جشنواره، آثار نمایشی در بخش صحنه‌ای و در سالن‌ها و فضاهای نمایشی شهرستان‌های رامسر، تنکابن، نوشهر، نور، آمل، قائمشهر، بابلسر، بابل، ساری، بهشهر و گلوگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در این مرحله نمایش‌هایی با عناوین «دختر بودن یا پسر نبودن مسئله این است»، «آنتی‌گونه»، «بازیگر»، «نجات دنیا در صلح است»، «کاناپه»، «باغبان مرگ»، «نسبت خونی»، «سورئال»، «زیگ‌زاگ»، «ما به ناچاری»، «تبار خون»، «آرپی»، «مرگ یزدگرد»، «برقاب»، «نیم‌رخ»، «نمایش موزیکال مینا»، «پای آلبالو»، «مجلس قربانی سنمار»، «دو دقیقه به هشت» و «زندگی شاید» در جدول بازبینی قرار گرفته‌اند.

این آثار به کارگردانی هنرمندان شهرستان‌های مختلف استان از جمله شیوا علیخانیان، فریبرز رسولی‌پور، محسن رودباری، سعید مرادی دهنو، ایمان تیموری، اصغر نعمتی، اسفندیار بهاری، سید میلاد ساداتی، مهوانه آقاجانی، آزاده رادمهر، امیرمهر علی‌تبار، پارسا کامکار، حسین غلامی، علی شعبانی اسرمی، میثم رایکا، مصطفی ربیعی کالمرزی، حمید ناطقی، پرهام رمضانی، میلاد مسعودی، علی اصغری و محمدجواد ملک‌محمودی اجرا می‌شوند.

بازبینی آثار در سالن‌هایی همچون بلک‌باکس‌های نوشهر، آمل، قائمشهر، بابلسر و ساری، سالن امام خمینی، سالن پیامبر اعظم، تالار مرکزی، سالن سلمان هراتی و دیگر فضاهای نمایشی استان برگزار خواهد شد.

سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های نمایشی استان و حمایت از گروه‌های تئاتری شهرستان‌ها برگزار می‌شود.