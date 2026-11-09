به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی در نینگبوی چین با کسب 8 مدال به کار خود پایان داد. امید مدال آوری ایران در دسته فوق سنگین بود که علی داوودی و علیرضا یوسفی دو نماینده ایران در این وزن بودند. داوودی برخلاف چند ماه پیش که مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا را از آن خود کرد در مسابقات جهانی نتوانست نتیجه مورد انتظار را کسب کند و تنها به کسب مدال برنز در حرکت یک ضرب بسنده کرد و از رسیدن به مدال طلای مجموع و عنوان قهرمانی جهان بازماند. علیرضا یوسفی هم در یک ضرب دستش از مدال کوتاه ماند اما در دوضرب با مهار وزنه 263 کیلوگرم به مدال طلا رسید و در مجموع هم موفق به کسب مدال نقره شد.

داودی پس از این ناکامی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، از مردم ایران عذرخواهی کرد و نوشت: از صمیم قلب بابت ناکامی در کسب عنوان قهرمانی جهان، از شما مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم عذر این فرزند کوچک خود را پذیرا باشید.آرزو داشتم عنوان قویترین مرد جهان به ایران بازگردد، اما نشداو در ادامه نوشت: امروز با تمام وجود جنگیدم، اما در لحظه آخر وزنه‌ای که می‌توانست عنوان قهرمانی جهان را برایم به ارمغان بیاورد، از مهار دستم خارج شد؛ وزنه‌ای که آرزو داشتم با بالای سر بردنش، پس از ۱۳ سال عنوان قوی‌ترین مرد جهان را به ایران بزرگ بازگردانم.

روزی پرچم پرافتخار ایران را در جهان به اهتزاز درخواهم آوردداودی می‌گوید: این پایان راه نیست، با توکل به خدای بزرگ، امید به دعای خیر شما مردم نجیب و شریف و با انگیزه‌ای بیشتر از گذشته، این مسیر همچنان ادامه دارد. ایمان دارم روزی همین‌ جا روی همین تخته، در میدانی بزرگ‌تر، این آرزو محقق خواهد شد و پرچم پرافتخار ایران را بر بلندای جهان به اهتزاز درخواهم آورد.من هنوز همان سربازم؛ با همان آرزو، همان تعهد و همان عشق به ایران.