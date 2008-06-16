70 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال و پگاه ساعت 17 امروز دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه های کشور را در ورزشگاه آزادی برگزار می کنند و تاکنون 70 هزار تماشگر مشتاق به تماشای این دیدار که غالبا هوادار استقلال هستند در ورزشگاه حضور یافته اند و لحظه به لحظه بر تعداد این هواداران افزوده می شود.
دیگر خواندنی های دیدار فینال:
* خبرنگاران بر خلاف دفعات گذشته که برای ورود به ورزشگاه مشکلی نداشتند، این بار دچار مشکلاتی شده اند.
* پارکینگ ورزشگاه آزادی در فاصله یک ساعت مانده به آغاز دیدار تیم های استقلال- پگاه گیلان، پر شده است.
* نفرات پگاه با حضور در زمین چمن ورزشگاه مورد اهانت هواداران استقلال قرار گرفتند.
* تیم داوری ساعت 45/15 وارد ورزشگاه شد و از زمین و دروازه ها بازدید به عمل آورد.
* یک گروه موسیقی با حضور در ورزشگاه آزادی، اقدام به پخش زنده ترانه برای هواداران می کند.
* پارچه نوشته های هواداران استقلال در جای جای ورزشگلاه آزادی به قدری زیاد است که حتی جلوی دید خبرنگاران را هم گرفته است.
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