70 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال و پگاه ساعت 17 امروز دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه های کشور را در ورزشگاه آزادی برگزار می کنند و تاکنون 70 هزار تماشگر مشتاق به تماشای این دیدار که غالبا هوادار استقلال هستند در ورزشگاه حضور یافته اند و لحظه به لحظه بر تعداد این هواداران افزوده می شود.

دیگر خواندنی های دیدار فینال:

* خبرنگاران بر خلاف دفعات گذشته که برای ورود به ورزشگاه مشکلی نداشتند، این بار دچار مشکلاتی شده اند.

* پارکینگ ورزشگاه آزادی در فاصله یک ساعت مانده به آغاز دیدار تیم های استقلال- پگاه گیلان، پر شده است.

* نفرات پگاه با حضور در زمین چمن ورزشگاه مورد اهانت هواداران استقلال قرار گرفتند.

* تیم داوری ساعت 45/15 وارد ورزشگاه شد و از زمین و دروازه ها بازدید به عمل آورد.

* یک گروه موسیقی با حضور در ورزشگاه آزادی، اقدام به پخش زنده ترانه برای هواداران می کند.

* پارچه نوشته های هواداران استقلال در جای جای ورزشگلاه آزادی به قدری زیاد است که حتی جلوی دید خبرنگاران را هم گرفته است.