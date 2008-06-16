  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

دیدار برگشت فینال جام حذفی/

70 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور یافته است

70 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور یافته است

در فاصله یک ساعت تا آغاز دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه های کشور بین تیم های استقلال و پگاه گیلان، 70 هزار تماشاگر در ورزشگاه ازادی حضور یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال و پگاه ساعت 17 امروز دیدار برگشت فینال جام حذفی باشگاه های کشور را در ورزشگاه آزادی برگزار می کنند و تاکنون 70 هزار تماشگر مشتاق به تماشای این دیدار که غالبا هوادار استقلال هستند در ورزشگاه حضور یافته اند و لحظه به لحظه بر تعداد این هواداران افزوده می شود.

دیگر خواندنی های دیدار فینال:
* خبرنگاران بر خلاف دفعات گذشته که برای ورود به ورزشگاه مشکلی نداشتند، این بار دچار مشکلاتی شده اند.

* پارکینگ ورزشگاه آزادی در فاصله یک ساعت مانده به آغاز دیدار تیم های استقلال- پگاه گیلان، پر شده است.

* نفرات پگاه با حضور در زمین چمن ورزشگاه مورد اهانت هواداران استقلال قرار گرفتند.

* تیم داوری ساعت 45/15 وارد ورزشگاه شد و از زمین و دروازه ها بازدید به عمل آورد.

* یک گروه موسیقی با حضور در ورزشگاه آزادی، اقدام به پخش زنده ترانه برای هواداران می کند.

* پارچه نوشته های هواداران استقلال در جای جای ورزشگلاه آزادی به قدری زیاد است که حتی جلوی دید خبرنگاران را هم گرفته است.

کد مطلب 700493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها