به گزارش خبرنگار مهر، فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان، فهرست بازیکنان دعوت‌شده به اردوی این تیم برای دیدارهای دوستانه ماه نوامبر را اعلام کرد.

تیم ملی ازبکستان در جریان این اردو دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی روسیه و عربستان سعودی برگزار خواهد کرد. ازبکستان روز ۱۲ نوامبر از ساعت ۲۰ در ورزشگاه پختاکور تاشکند به مصاف روسیه می‌رود و در دومین مسابقه نیز روز ۱۷ نوامبر از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تاشکند در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه مقابل عربستان سعودی قرار می‌گیرد.

در لیست بازیکنان تیم ملی فوتبال ازبکستان نام رستم آشورماتوف مدافع استقلال و ادویل جان خامروبکوف هافبک تراکتور دیده می شود. کاناوارو برای دومین اردوی متوالی نام جلال الدین ماشاریپوف هافبک استقلال و اوستون ارونوف وینگر و ایگور سرگیف مهاجم پرسپولیس را در بین بازیکنان دعوت شده قرار نداد.