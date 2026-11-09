به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح مهارت‌آموزی سربازان وظیفه اظهار کرد: دوران سربازی فرصت مناسبی برای یادگیری مهارت‌های کاربردی است و می‌توان با استفاده هدفمند از این ظرفیت، زمینه ورود جوانان به بازار کار پس از پایان خدمت را فراهم کرد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح آن است که سربازان در کنار انجام وظایف دوران خدمت، مهارت حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار فرا بگیرند و پس از ترخیص بتوانند از آموخته‌های خود برای اشتغال، کارآفرینی و خوداشتغالی استفاده کنند.

تناسب آموزش‌ها با ظرفیت‌های استان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به تناسب آموزش‌ها با ظرفیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های بوشهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آبزی‌پروری، صنایع دریایی و گردشگری، تلاش شده است حرفه‌های آموزشی متناسب با نیازهای اقتصادی و بازار کار استان و با هماهنگی یگان‌های نظامی و انتظامی انتخاب شود.

دراهکی با بیان اینکه در هفت ماه نخست امسال ۵۰ درصد تعهدات آموزشی این بخش محقق شده است، ادامه داد: این میزان عملکرد حاصل همکاری مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای با فرماندهی یگان‌های نظامی و انتظامی، برنامه‌ریزی آموزشی و پیگیری مستمر اجرای دوره‌هاست.

ارتقای کیفیت آموزش‌ها

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش‌ها گفت: صرف افزایش تعداد افراد آموزش‌دیده کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، کسب توانایی واقعی برای انجام یک حرفه است. به همین دلیل، استانداردهای آموزشی، بهره‌گیری از مربیان مجرب و ارزیابی مهارت‌آموزان در پایان دوره‌ها مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی این برنامه بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از سربازان پس از پایان خدمت وارد بازار کار می‌شوند و برخورداری از مهارت حرفه‌ای می‌تواند مسیر اشتغال آنان را هموارتر کند. این آموزش‌ها علاوه بر کمک به کاهش احتمال بیکاری جوانان، زمینه تقویت کارآفرینی و تأمین بخشی از نیاز صنایع استان به نیروی انسانی ماهر را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای ماه‌های باقی‌مانده سال با هدف تکمیل تعهدات و افزایش شمار سربازان مهارت‌آموخته ادامه دارد و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تأمین تجهیزات کارگاهی و گسترش همکاری با یگان‌های نظامی و انتظامی از اولویت‌های این مجموعه است.