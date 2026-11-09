به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علی الفتلاوی سخنگوی رسمی جنبش انصارالله الاوفیا عراق وابسته به گروه های مقاومت اسلامی این کشور تاکید کرد که شبکه های ماهواره ای العربیه، الجزیره و الحدث یک پروژه هدفمند و برنامه ریزی شده علیه گروه های مقاومت و سلاح آنها را دنبال می کنند.

وی اضافه کرد که این شبکه های عربی به دنبال خدشه دار کردن وجهه رهبران مقاومت و کسانی هستند که با تسلیم شدن در برابر عناصر پشت پرده این شبکه ها مخالفت کرده اند. خط خبری و سیاسی این شبکه ها علیه جریان شیعه و با اهداف طایفه ای و هدف قرار دادن ثبات داخلی دنبال می شود.

الفتلاوی گفت: چرا این شبکه ها فساد بزرگی که در میان برخی شخصیت های عراقی است دنبال نمی کنند و تنها به دنبال خدشه دار کردن وجهه نیروهای مقاومت هستند؟