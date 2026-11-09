حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته به اشکال مختلف ادامه داشته است، افزود: تحریم‌های اقتصادی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حمایت از گروه‌های ضدانقلاب، اقدامات سیاسی و تبلیغاتی، جنگ روانی و ایجاد آشوب‌های داخلی از جمله محورهایی تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات امنیتی و نظامی سال‌های اخیر بیان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی، مسئولان امنیتی و دانشمندان هسته‌ای کشور و ایجاد آشوب‌های داخلی می‌توانند زمینه فروپاشی نظام را فراهم کنند، اما حضور و حمایت مردم این محاسبات را برهم زد.



وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و تحولات پس از آن گفت: دشمنان تصور داشتند با انجام حملات غافلگیرانه و هدف قرار دادن مسئولان و فرماندهان کشور، مردم به خیابان‌ها خواهند آمد و در برابر نظام قرار می‌گیرند، اما مردم برخلاف این پیش‌بینی‌ها از کشور و نظام خود حمایت کردند.



ذوالنوری ادامه داد: پس از ناکامی این سناریو، فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد نارضایتی عمومی در دستور کار دشمن قرار گرفت و در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه سال قبل، عوامل آموزش‌دیده و گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در کنار اعتراضات اقتصادی به اقدامات تخریبی و خشونت‌آمیز روی آوردند.



وی با اشاره به حمله به اماکن مذهبی و عمومی در جریان حوادث دی ماه سال قبل اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، در جریان این حوادث بیش از سه هزار مسجد، حسینیه و امامزاده مورد تعرض قرار گرفت و تنها در یک شب ۱۳۵ مسجد در نقاط مختلف کشور به آتش کشیده شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم با حضور در مساجد و سپس ورود به خیابان‌ها تلاش کردند مانع از تحقق اهداف عوامل آشوب شوند و اجازه ندهند اعتراضات به بستری برای اقدامات تخریبی و ناامن‌سازی کشور تبدیل شود.



ذوالنوری با اشاره به تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردند با تهدید به حمله نظامی، جمهوری اسلامی را از برخورد با عوامل ناامنی بازدارند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حضور مردم و انسجام داخلی نقش مهمی در خنثی‌سازی این برنامه‌ها داشته است.



توان دفاعی کشور افزایش یافته است



ذوالنوری با تأکید بر اهمیت جایگاه ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی گفت: دشمنان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که وجود رهبری و استمرار ساختار ولایت فقیه از عوامل اصلی ناکامی برنامه‌های آنان برای تحقق اهدافشان در ایران است.



وی با اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر انقلاب و استمرار حضور مردم در صحنه اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن عالی‌ترین مقام نظام، کشور با خلأ مدیریتی و سیاسی مواجه خواهد شد، اما مردم با حضور مستمر در میدان، حمایت خود را از نظام نشان دادند و این مسئله محاسبات طرف مقابل را تغییر داد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی افزود: حضور مردم در صحنه علاوه بر تقویت روحیه نیروهای مدافع کشور، پشتوانه‌ای برای مسئولان سیاسی و دیپلماتیک در مواجهه با فشارهای خارجی بوده است.



ذوالنوری با انتقاد از برخی مواضع داخلی درباره برجسته‌سازی مذاکره با آمریکا در شرایط تهدید نظامی تصریح کرد: مسئولان باید شرایط زمانی و تحولات سیاسی بین‌المللی را با دقت بیشتری تحلیل کنند و مراقب باشند اظهارنظرهای داخلی به ابزاری برای تقویت مواضع و اهداف طرف مقابل تبدیل نشود.



وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور گفت: توان دفاعی ایران در مقایسه با پیش از جنگ رمضان افزایش یافته و بخشی از ضعف‌ها و کاستی‌های تسلیحاتی که در جریان درگیری‌های نظامی شناسایی شده بود، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.



ذوالنوری تأکید کرد: تجربه جنگ‌های اخیر موجب افزایش دقت تسلیحات و ارتقای توان عملیاتی نیروهای مسلح شده است و در صورت هرگونه تعرض جدید، جمهوری اسلامی پاسخ متناسب و مؤثری به اقدامات دشمن خواهد داد.



خروج از ان‌پی‌تی در دستور کار مجلس قرار دارد



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و نقش قدرت دفاعی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی در جریان درگیری‌های اخیر توانست در برابر ائتلاف گسترده‌ای از قدرت‌های نظامی و حمایت کشورهای مختلف ایستادگی کند و این مسئله نشان‌دهنده ظرفیت دفاعی کشور است.



وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: این گذرگاه مهم دریایی یکی از ظرفیت‌های راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود و تحولات اخیر بار دیگر اهمیت موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور را نمایان کرده است.



ذوالنوری همچنین از وجود ۹ طرح مرتبط با خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در دستور کار مجلس خبر داد و گفت: مجلس باید با بررسی دقیق این موضوع، درباره ادامه حضور ایران در این پیمان تصمیم‌گیری کند.



وی با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران اظهار کرد: عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تعهداتی برای کشور ایجاد می‌کند، اما در مقابل باید حقوق و منافع اعضا نیز تأمین شود و نمی‌توان پذیرفت که ایران تعهدات خود را اجرا کند، اما از حقوق پیش‌بینی‌شده در این پیمان بهره‌مند نشود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که اطلاعات مراکز هسته‌ای کشور از طریق بازرسی‌ها در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرد و بازرسان آژانس به ابزاری برای شناسایی اهداف احتمالی حملات تبدیل می‌شوند، ضرورت بازنگری در ادامه عضویت ایران در این پیمان بیش از گذشته مطرح است.



ذوالنوری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن صیانت از منافع ملی و تقویت توان بازدارندگی، در برابر هرگونه تهدید و تعرض ایستادگی خواهد کرد و مجلس نیز موضوعات مرتبط با حقوق هسته‌ای و منافع راهبردی کشور را پیگیری می‌کند.