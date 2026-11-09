به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در پی دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، غلامرضا دهشیبی، دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، با ورود به موضوع، بررسی ابعاد مختلف گزارش‌های واصله پیرامون تخلفات و جرایم احتمالی در پژوهشگاه سیستان را آغاز کرد.

دهشیبی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عمومی و حفظ و حراست از بیت‌المال اظهار داشت: در پی دریافت برخی گزارش‌ها و مستندات درباره عملکرد و اقدامات صورت‌گرفته در پژوهشگاه سیستان، موضوع از حیث احتمال وقوع تخلفات اداری، مالی و رفتارهای واجد وصف کیفری در دستور بررسی قضایی قرار گرفته است.

دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه وپیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: چنانچه در جریان بررسی‌ها و تحقیقات، دلایل و مستندات کافی مبنی بر وقوع جرم به دست آید، اقدامات قانونی لازم از جمله تعقیب کیفری اشخاص مسئول، در چارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد شد.