به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب پیش از ظهر دوشنبه در نشست راهیان نور که بصورت برخط با استان ها برقرار شد، با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری راهیان نور و حضور نماینده ایشان در شلمچه و سپس سفر یک‌روزه خود ایشان از مشهد مقدس به شلمچه، اظهار کرد:با همت رهبر شهید انقلاب سفرهای متعدد و پیگیری‌ها، راهیان نور به تعبیر خودشان به فناوری نرم برای تولید قدرت نرم تبدیل شد و امیدواریم با هدایت‌های مقام معظم رهبری این حوزه و تدابیر قائد شهید با جدیت پیگیری شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :در دوره جدید استفاده از فناوری‌های نوین در روایت‌های دفاع مقدس بیشتر می‌شود؛ توانمندسازی و خوداتکایی رده‌های مقاومت وسیع برای اجرای اردوها و اداره اردوگاه‌ها، مردمی‌تر کردن حوزه و سپردن آن به خود پایگاه‌ها همانند در اعزام کاروان‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به طراحی اردوهای «روایت اقتدار و مقاومت» ویژه جنگ دوم و سوم ، افزود: پیوند دفاع مقدس در جنگ با آمریکا و اسرائیل با دفاع مقدس هشت ساله در دستور کار است؛ همچنین تلفیق راهیان نور با اردوهای پیشرفت که در زمان شهید سلامی و شهید سلیمانی برگزار شد شروع شده و با تقویت دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه تعیین سهمیه اعزام استان‌ها با شاخص‌های جمعیت، ظرفیت، آسیب‌های اجتماعی و شهرهای درگیر امنیتی انجام می‌شود، تصریح کرد:ساماندهی و توسعه سفرهای خانوادگی و مشارکت خود افراد در برنامه، پشتیبانی از گروه‌های مردم‌نهاد برای نقش‌آفرینی در عملیات بزرگ راهیان نور و پرهیز از تصدی‌گری در دستور کار است تا جمعیت بیشتری در میادین و یادمان‌ها حضور یابند.

وی با اشاره به ایجاد بسترهای مناسب برای زیارت مجازی یادمان‌ها و مناطق عملیاتی و اجرای نمایش رزمی‌فرهنگی با سناریوی متناسب با مسائل روز و برنامه‌ریزی در سپاه استانی گفت: توانمندسازی راویان دفاع مقدس برای فراگیری و انتقال بیشتر و بهره‌گیری حداکثری بر اساس توصیه قائد شهید پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ویژه برنامه‌های روایتگری در یادمان‌ها و اردوگاه‌ها و سایر موارد با همت استانداران، فرماندهان سپاه استان‌ها، حمایت فرمانده کل سپاه و وزارت کشور دنبال می‌شود،ادامه داد: امیدواریم امسال با همه مشکلات، راهیان نور در همه مناطق جنگی با کیفیت و کمیت بهتر برگزار شود.