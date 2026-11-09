فرزاد قلندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه همه تمهیدات لازم برای انتخاباتی قانونی، باشکوه و سالم در شهرستان اردبیل فراهم شده است، اظهار کرد: روند اجرای انتخابات دقیق و مطابق جدول زمان‌بندی مصوب پیش می‌رود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به پشتیبانی ویژه هستند.

وی با اشاره به آمادگی کامل شعب رأی‌گیری افزود: هماهنگی لازم برای تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و آنتن‌دهی شعب انجام شده و رفع نقص موارد اندک باقی‌مانده با پیگیری مستمر در جریان است تا اختلالی در رأی‌گیری ایجاد نشود.

فرماندار اردبیل همچنین از برگزاری مانور آمادگی انتخاباتی در فرمانداری خبر داد و گفت: این مانور با هدف سنجش آمادگی تجهیزات، خطوط ارتباطی و عوامل اجرایی با موفقیت برگزار شد. دوره آموزشی عوامل اجرایی و کاربران سیستم‌ها نیز طبق زمان‌بندی دقیق پایان یافته و برخی دوره‌های تکمیلی در حال برگزاری است.

قلندری بر صیانت از آرای مردم و حضور حداکثری شهروندان تأکید کرد و امیدوار است با همدلی و تلاش دست‌اندرکاران، انتخاباتی باشکوه و سالم در اردبیل برگزار شود.