به گزارش خبرنگار مهر، علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی کلاسیک ایرانی که این روزها مشغول برگزاری کنسرت های خارج از پایتخت خود است با انتشار متنی ضمن ارائه توضیحاتی درباره آنچه در این سال ها در اجرای موسیقی تجربه کرده است، از مواجهه خود با جریان نقد آثارش طی سال های اخیر گفت.

وی در این باره نوشت:

«نوجوان بودم و در موسیقی سودای خلق بافت چندصدایی و ریتم های پیچیده در سر داشتم. با تب تند انتقاد از جامعه سنت گرا پیش استادم رفتم. داشتم با نقد مونوفونی (تک صدایی)، تحجر و جزم اندیشی و مسائل دیگر شروع می کردم که فرمودند: صبر کن … شأنیت تفکر و ایده هات رو از مقابله با تفکر دیگران و از شمردن نقاط ضعفشان نگیر. فقط درباره ایده های خودت صحبت کن.

همه چیز به ناگاه برایم سخت شد. باید فقط فلسفه کار خود و ایده هایم را شرح می دادم که خودم را برای این کار آماده نکرده بودم.

فرمودند: تفکرت را مستقل از تقابل با تفکرات دیگر نظم و شکل بده و بالنده کن و بگذار تفکرات دیگر شأنیتشان را از مقابله با تو بگیرند بدون اینکه واکنش نشان بدهی.

فارغ از اینکه در این کار موفق شدم یا نه، آن استاد درس بزرگی به من دادند. سال‌های بعدی زندگی ام به تلاش برای پرورش ایده ها و فلسفه کاری که می کردم سپری شد و بیشتر با حملات سلایق دیگر مواجه شدم. حملاتی که نیاز به پاسخ به آنها نمی دیدم.

در هنر، سیاست و سایر موضوعات، جریان‌ها را مستقل از شأنیت گرفتنشان از تقابل با جریان های دیگر بررسی می کنم. اول با خود می گویم حرف خودش چیست؟ نه اینکه در مقابل چه جریانی است.

اول می گویم چه هدفی دارد و چه می خواهد و نمی گویم چه چیز را نمی خواهد و با چه چیز مشکل دارد. هر جریان فکری باید خودش را اثبات کند و به دستاوردهایش ببالد نه اینکه با ایستادن روی شانه جریان متضادش و نفی آن قد علم کند.

قد علم کردن صرف، نتیجه ای جز الم ندارد و رشد کردن جز با ریشه داشتن و دادن برگ و میوه نمی تواند اتفاق بیفتد.»