خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-فاطمه گوگردی: در عصر حاضر که هیاهوی تمدن مدرن و افسون تکنولوژی‌های رنگارنگ و نوظهور آدمی را به فراموشی ریشه‌های کهن، والای انسانی و خاستگاه‌های اصیل فرهنگی و تاریخی خود می‌کشاند، گاه رویدادی ناب، ملکوتی و حیرت‌آور رخ می‌دهد تا غبار غفلت و سنگینی روزمرگی را از آیینه‌ جان‌ها بزداید.

انسان امروزی که در میان امواج سهمگین داده‌های دیجیتال و مشغله‌های تکراری گرفتار آمده بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به ریشه‌ها و استشمام نسیمی است که از سوی باورهای مقدس و آرمان‌های رفیع می‌وزد.

فضای شهر همدان و به ویژه صحن و سرای مدارس تربیتی و آموزشی این استان این روزها میزبان مهمانانی از جنس نور است؛ شهدای گمنامی که پس از سال‌ها غربت، سکوت و تنهایی در خاک‌های گرم جنوب و غرب با قدم‌های پربرکت و قدسی خود، صفا، جلا و معنویتی بی‌نظیر به محافل آموزشی و دل‌های پاک دانش‌آموزان بخشیدند.

در این میان، حضور پرشور، دلدادگان و بی‌قراری لبریز از ارادت دانش‌آموزان و مدیران مجتمع‌های آموزشی «راهیان کوثر» تابلوی ماندگار و چشم نوازی از پیوند امروزیان با میراث ماندگار ایثار، شهادت و میهن دوستی آفرید.

این حضور به روشنی روایتگر امتداد راه سرخ عاشورا و فرهنگ مقاومت در شریان‌های حیاتی نسل چهارم و پنجم انقلاب اسلامی است؛ نسلی که با وجود تمام هجمه‌های رسانه‌ای همچنان قلبش برای آرمان‌های والای وطنش می‌تپد.

مراسم تجدید میثاق دانش‌آموزان با پیکرهای مطهر شهدای گمنام تنها یک آئین تشریفاتی یا یک برنامه اداری ساده نبود بلکه برنامه‌ای معنوی در محیطی پرورشی به شمار می‌رفت و مدارس همدان این هفته شاهد لحظاتی بود که در آن اشک و زمزمه‌های عارفانه کادر آموزشی با هیجان پاک و کودکانه‌ی دانش‌آموزان در هم آمیخته بود.

دانش‌آموزانی که شاید سال‌ها پس از دوران دفاع مقدس به دنیا آمده‌اند اما در برابر تابوت‌های پیچیده در پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران سر تعظیم فرود آوردند و در این آئین با شکوه دریافتند که امنیت، آرامش، استقلال و عزت امروزشان مرهون جوانی، شجاعت و از خود گذشتگی مردانی است که بی‌هیچ نام و نشانی جان گران بهای خود را در سنگرهای دفاع از میهن فدا کردند تا چرخه آموزش و زندگی در سراسر این سرزمین، استوار و پایدار باقی بماند.

دانش‌آموزان با الگوهای اصیل دفاع مقدس از هجمه‌های فرهنگی مصون می‌مانند

حسین شیری مدیر دبستان پسرانه راهیان کوثر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور و منظم ۱۷۲ دانش‌آموز دوره اول و دوم دبستان این واحد آموزشی در مراسم تجدید میثاق بر آشناسازی نسل نوپا با حماسه آفرینی‌ها، فداکاری‌ها و مظلومیت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: نسل امروز باید با شهدای دوران دفاع مقدس و آرمان‌های بزرگ آنها آشنا شود.

وی ادامه داد: دنیای امروز پر از الگوهای کاذب و وارداتی است در حالی که ما در تاریخ معاصر خود گنجینه‌هایی بی‌نظیر از واقعی‌ترین الگوهای شجاعت و اخلاق را داریم و هدف اصلی ما این است که با تلاش شبانه روزی، برنامه‌ریزی دقیق و کوشش مستمر دانش‌آموزان را با اهداف والا، سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌هایی که رزمندگان در آن دوران برای حفظ تمامیت ارضی، عزت و ناموس این مرز و بوم متقبل شدند آشنا کنیم تا بتوانیم ادامه دهنده شایسته و پرچم‌دار راه پربرکت شهدا باشیم.

این مدیر مدرسه در ادامه توضیحات خود به تشریح رویکرد اصیل و منطقی تربیتی در مجتمع راهیان کوثر پرداخت و ادامه داد: برنامه‌های معنوی و ارزشی در این مرکز هرگز محدود به یک مناسبت خاص یا یک روز مشخص در سال نیستند بلکه بخشی از زیست روزمره مدرسه را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه رویکرد مبنایی مدرسه ما تربیت کوثری است، بیان کرد: تربیتی که تمام ابعاد روحی، اخلاقی، ملی و علمی دانش‌آموز را به صورت متوازن رشد می‌دهد و هر هفته برنامه‌هایی متناسب با این اهداف را در محیط مدرسه اجرا می‌کنیم.

شیری افزود: تمام مناسبت‌های علمی و ملی و یادمان‌های شهدا در هر ماه با مشارکت فعال، خودجوش و پرشور دانش آموزان برگزار می‌شود و ما باور داریم تا زمانی که دانش‌آموز خود عهده‌دار مسئولیت نشود، مفهوم ایثار در ذهن او درونی نخواهد شد.

وی افزود: هر سال در مهر ماه برنامه زیارت قبور مطهر شهدا را برای تمامی دانش‌آموزان به صورت منظم برگزار می‌کنیم و با معرفی شهدای دانش‌آموز به عنوان الگوهای ملموس و عینی مسیر رشد تربیتی و اخلاقی را هموار می‌سازیم.

مدیر دبستان پسرانه راهیان کوثر همدان خطاب به سایر همکاران، معلمان و مدیران مدارس در سراسر کشور بیان کرد: با وجود تمام محدودیت‌های اجرایی و مالی احتمالی خواهش صمیمانه من از همکاران فرهنگی‌ام این است که حتما چنین برنامه‌های زیارتی و معرفتی را در دستور کار اصلی خود قرار دهند و زیارت قبور شهدا و یادمان‌های ایثار به راحتی با کمترین هزینه مالی و تنها با تکیه بر شوق و مشارکت پرشور خود دانش‌آموزان قابل اجرا است و می‌تواند نسل جوان را به طور عمیق و پایدار با این فرآیند نورانی و انسان‌ساز پیوند بزند.

دانش‌آموزان با شاخه‌های گل به استقبال شهدای گمنام رفتند

زهرا براتی مدیر دبستان دخترانه راهیان کوثر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و گفت: مدرسه ما میزبان پیکرهای مطهر شهید گمنام بود و علاوه بر دانش آموزان خود مدرسه میزبان افزون بر ۷۰۰ نفر از دانش‌آموزان ناحیه یک همدان بودیم.

وی درخصوص هدف اصلی و غایی از برگزاری این همایش نورانی بیان کرد: هدف عالی ما آشنایی عمیق، علمی و عاطفی دانش‌آموزان با اهداف عالیه شهادت، تحقق عینی اهداف جهاد تبیین در حوزه پرورشی و انس با سیره عملی و سبک زندگی شهدا است.

این مدیر مدرسه افزود: امروز معلمان و مربیان وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند و آنها باید مسیر پر فروغ شهادت و میهن دوستی را به دانش‌آموزان معرفی کنند و طوری نسل جدید را آموزش داده و پرورش دهند که خود دانش آموزان پاسدار، آگاه و ادامه دهنده این راه روشن در عرصه علم و عمل باشند.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده، شبانه‌روزی و پرنشاط دانش‌آموزان و کادر آموزشی در طول هفته منتهی به مراسم تشییع و استقبال، تصریح کرد: دانش‌آموزان و همکاران گرامی من یک هفته تمام با عشق و علاقه درگیر فضاسازی معنوی مدرسه، تزئین محیط آموزشی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی بودند و سرودهای حماسی و میهنی از سوی گروه‌های دانش‌آموزی تمرین و اجرا شد و فضای مدرسه رنگ و بوی ایثار و معنویت گرفت.

براتی افزود: نکته بسیار زیبا، احساسی و دلنشین این رویداد آن بود که دانش‌آموزان دختر ما از همان ساعات اولیه صبح مراسم با دست‌های کوچک اما پر از شاخه‌های گل سرخ و سفید به مدرسه آمدند تا عشق، ارادت و عاطفه خالصانه خود را تقدیم مهمانان عزیز آسمانی و شهدای گمنام کنند، لحظه‌ای که اشک را بر چشمان هر بیننده‌ای جاری می‌کرد.

وی افزود :این برنامه‌ها نشان می‌دهد که مفاهیمی مانند ایثار، وطن‌دوستی، شهامت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی زمانی که در قالب آئین‌ ملموس و با مشارکت مستقیم خود دانش‌آموزان ارائه می‌شوند، اثربخشی به مراتب بالاتری نسبت به آموزش‌های کلاسی محض دارند.

مدیر دبستان دخترانه راهیان کوثر اضافه کرد: دانش‌آموزی که خود در فضاسازی مدرسه نقش داشته، سرود حماسی خوانده و شاخه گلی را بر تابوت شهید نهاده، این تجربه عاطفی و عمیق را تا پایان عمر به همراه خواهد داشت و در مواجهه با چالش‌های آینده زندگی از آن الگو خواهد گرفت.

حضور عطرآگین پیکر مطهر شهدای گمنام در مدارس همدان بار دیگر اثبات کرد که پیوند نسل‌های چهارم و پنجم انقلاب با آرمان‌های دفاع مقدس، پیوندی عمیق، قلبی و گسستنی‌ناپذیر است. ابتکار تربیتی مدارس «راهیان کوثر» در میزبانی از این کبوتران سبک‌بال، الگویی روشن از آموزش عملی ایثار و مقاومت را به نمایش گذاشت؛ رویدادی که نشان داد نسل امروز با وجود تمام هجمه‌های رسانه‌ای نه تنها ریشه‌های خود را فراموش نکرده بلکه با شور و شعوری زلال، پرچم‌دار حراست از عزت، استقلال و ارزش‌های این مرز و بوم است.