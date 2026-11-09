به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جریان سفر هیئتی از دانشگاه اسلامی نجف اشرف به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قرارداد اجرایی «برنامه مشترک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)» میان دو دانشگاه به امضا رسید.

این قرارداد در پایان بازدید هیئت دانشگاه اسلامی نجف اشرف از پارک علم و فناوری و آزمایشگاه‌های دانشکده‌های مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک و مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جلسه‌ای با حضور رؤسای دو دانشگاه امضا شد.

در جریان این بازدید، هیئت دانشگاه اسلامی نجف اشرف به ریاست دکتر عمار عبدالامیر السلامی، رئیس این دانشگاه، در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور یافت و از نزدیک با دستاوردهای سه شرکت فناور آرنیکا، شاتل AI و تریتا آشنا شد.

در جلسه پایانی این سفر، دکتر عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و دکتر عمار عبدالامیر السلامی، رئیس دانشگاه اسلامی نجف اشرف، حضور داشتند و قرارداد اجرایی برنامه مشترک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی را امضا کردند.

عباس سروش در این جلسه با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این همکاری، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو دانشگاه و حرکت به سمت پژوهش‌های مشترک تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه دو کشور با مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو هستند که حل آنها از مسیر پژوهش می‌گذرد، همکاری با دانشگاه اسلامی نجف اشرف را برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر علمی و معنوی دارای برکات دانست.

عمار عبدالامیر السلامی، رئیس دانشگاه اسلامی نجف اشرف، نیز با اشاره به اهمیت این همکاری اظهار کرد: این نوع همکاری مشترک در مقطع کارشناسی ارشد برای نخستین بار در میان دانشگاه‌های عراق بین این دو دانشگاه انجام می‌شود و الگویی برای این نوع همکاری در سایر دانشگاه‌ها شکل گرفته است.

بر اساس این گزارش، هیئت دانشگاه اسلامی نجف اشرف در این سفر متشکل از دکتر عمار عبدالامیر السلامی، رئیس دانشگاه؛ دکتر عادل هادی البغدادی، معاون علمی دانشگاه؛ دکتر عبدالامیر الاطرش، مدیر همکاری‌های بین‌المللی؛ و دکتر احمد حسین الخیاط، مدیر اداره تضمین کیفیت دانشگاه اسلامی نجف اشرف بود.