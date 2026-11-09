به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره انتخابات رؤسای ادارات قرآن و عترت کلان‌منطقه ۷ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار و «مریم امیدی» به‌عنوان رئیس منتخب ادارات قرآن و عترت کلان‌منطقه هفت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انتخاب شد.

این انتخابات با حضور رؤسای ادارات قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی یزد، اصفهان، شهرکرد و کاشان برگزار شد و در جریان آن، مریم امیدی، رئیس اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با کسب رأی اعتماد حاضران به‌عنوان رئیس منتخب ادارات قرآن و عترت کلان‌منطقه ۷ انتخاب شد.

در این نشست، رئیس اداره قرآن و عترت وزارت بهداشت، آقای مهرشاد، دبیر سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت و خانم پریزان، رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.

این انتخابات با هدف تقویت هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی میان ادارات قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی و توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی در سطح کلان‌منطقه برگزار شد.