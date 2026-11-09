به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله احمدی‌زاده اظهار کرد: برای نخستین بار در دو هکتار از گلخانه‌های بخش کهورستان شهرستان بندرخمیر نهال موز کاشته شد و در این گلخانه چهار هزار و ۲۰۰ نهال کشت شده است.

عبدالله احمدی‌زاده پیش بینی کرد: هر نهال موز به‌طور میانگین سی تا ۴۰ کیلوگرم محصول به ثمر برساند.

وی افزود: نهال‌ها مهر سال آینده ثمر می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرخمیر عنوان کرد: محصول تولیدی این گلخانه پس از برداشت، به بازار داخلی عرضه می‌شود.

احمدی‌زاده ادامه داد: این گلخانه علاوه بر نقش‌آفرینی در تولید محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ تن را فراهم کرده است.

وی گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای در شهرستان بندرخمیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی منطقه می‌تواند زمینه افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی بخش کشاورزی را فراهم کند.