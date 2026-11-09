به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اما او سیگنالی مبنی بر انعطاف پذیری برای ایجاد چارچوب های ایمنی نیز داد. او در یک برنامه تلویزیونی گفت مشکلی با چارچوب ها ندارد.

هنگامیکه از او سوال شد آیا آمریکا باید خطرات هوش مصنوعی را بپذیرد تا بتواند از چین جلوتر بماند یا خیر، ترامپ پاسخ داد خطرات قابل مدیریت هستند و تمایل به همکاری با حزب دموکرات برای وضع چهارچوب ها را اظهار کرد.

او به مجری خبری گفت: من مشکلی با چهارچوب ها ندارم و افزود او نمی خواهد قوانین سبب شوند آمریکا در رتبه دوم پس از چین قرار گیرد که در حال حاضر چنین محدودیت هایی ندارد.

ترامپ قبلا ترجیح می داد به جای وضع محدودیت های فراگیر دولتی، شرکت های فناوری خودشان وظیفه نظارت بر خود را برعهده گیرند. اظهارات جدید او نشان دهنده انعطاف پذیری نسبت به وضع محدودیت هاست هرچند هنوز میزان این انعطاف پذیری مشخص نیست.