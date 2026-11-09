به گزارش خبرنگار مهر، عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی، امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ در جنوب اصفهان، محدوده کوه صفه و شهر جدید بهارستان اجرا می‌شود.

این عملیات تخصصی توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق مهندسی و ایمنی صورت می‌گیرد.

مسئولان نظامی و امنیتی با تأکید بر اینکه این تمرین و عملیات کاملاً کنترل‌شده و پیش‌بینی‌شده است، به شهروندان اصفهانی اطمینان خاطر دادند که اجرای این مأموریت هیچ‌گونه خطری برای شهروندان و مناطق مسکونی ایجاد نخواهد کرد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.