به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، رشته کارشناسی ارشد «ارتباطات سلامت» پس از سال‌ها پیگیری و تدوین برنامه درسی، اواخر سال ۱۴۰۴ مجوز شورای گسترش وزارت علوم را دریافت کرد و از مهرماه ۱۴۰۵ نخستین گروه دانشجویان آن در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران پذیرفته شدند. این رشته با هدف پیوند دانش ارتباطات و علوم سلامت شکل گرفته و قرار است ظرفیت‌های دو حوزه را برای مواجهه با مسائل و چالش‌های نظام سلامت به کار بگیرد.

در طراحی این دوره، همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که نیمی از درس‌ها و برنامه‌های درسی را استادان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه می‌کنند و برای پایان‌نامه‌ها نیز حضور استادانی از هر دو دانشگاه توصیه شده است. این همکاری قرار است ماهیت میان‌رشته‌ای دوره را در فرایند آموزش و پژوهش حفظ کند.

عباس قنبری باغستان، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران و مسئول راه‌اندازی و تدوین این رشته، با اشاره به پیچیده‌تر شدن مسائل حوزه سلامت، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً پزشکی و توجه به ابعاد اجتماعی و ارتباطی سلامت تأکید کرد.

به گفته او، تجربه کرونا و پدیده‌هایی مانند اینفودمی، نیاز نظام سلامت به دانش ارتباطات را آشکارتر کرد؛ از همین رو، ارتباطات سلامت می‌تواند در زمینه‌هایی چون پیشگیری، اطلاع‌رسانی، اقناع افکار عمومی و ارتقای سواد سلامت نقش‌آفرینی کند.

قنبری همچنین ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی این رشته سرآغازی برای توسعه گرایش‌های میان‌رشته‌ای در دانشگاه‌های کشور و در آینده زمینه‌ساز اعطای مدرک مشترک از دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد.