به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با بیان اینکه این جایزه در هفت بخش برگزار می‌شود، افزود: خانواده کنشگر سال، شبکه‌های خانوادگی مؤثر، نوآوری خانواده‌محور، منطقه خانواده‌محور، پروژه خانواده‌محور و سیاست‌های خانواده‌محور از بخش‌های این رویداد هستند. همچنین بخش ویژه تجربه الهام‌بخش سال در نخستین دوره با عنوان خانواده میدان‌دار» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به روند شناسایی و ارزیابی نامزدهای دریافت جایزه هم گفت: در بخش‌های عمومی، پیش‌رویدادهایی در مناطق ۲۲گانه تهران برگزار شده و فرآیند شناسایی برگزیدگان در حال انجام است. در بخش‌های سازمانی نیز اطلاعات مربوط به اقدامات مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران از طریق مشاوران و مدیران امور زنان و خانواده در حال جمع‌آوری است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ خانواده و شبکه خانوادگی، شناسایی شده‌اند و با ادامه دریافت اطلاعات از مناطق، پرونده‌ها تا پایان آبان‌ماه تکمیل و برای بررسی به هیئت داوران ارائه می‌شود تا برگزیدگان نهایی و دریافت‌کنندگان نشان «تهران خانواده» انتخاب شوند.

وی همچنین از تکمیل ساختار اجرایی و علمی این رویداد خبر داد و گفت: دبیران اجرایی، علمی و رسانه‌ای جایزه انتخاب شده‌اند و هیئت داوران نیز در فرآیند ارزیابی آثار مشارکت خواهند داشت. در کنار این اقدامات، برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی با موضوع خانواده‌محوری و تجربه‌های خانواده‌محور شهر تهران و همچنین آیین اختتامیه جایزه در حال انجام است.

اردبیلی همچنین با دعوت از شهروندان، خانواده‌ها و مجموعه‌های علاقه‌مند برای مشارکت در این رویداد خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه tehranfamily.ir ضمن آشنایی با بخش‌ها و محورهای جایزه، اطلاعات و مستندات مربوط به تجربه‌ها و اقدامات خود را ثبت و ارسال کنند. ثبت‌نام و بارگذاری مستندات به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.