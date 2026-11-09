علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قطعی برق در سه منطقه کهنه‌جلگه در بخش مانه، سوخسو هاشم و گریوان گزارش شده بود که با تلاش نیروهای امدادی، برق تمامی این روستاها وصل شد.

وی افزود: از مجموع روستاهای دچار قطعی برق، ۳۶ روستا در منطقه کهنه‌جلگه، ۱۸ روستا در سوخسو هاشم و ۱۸ روستا نیز در منطقه گریوان قرار داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان گفت: ۴۰۰ تیم عملیاتی از دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار دارند.

گودرزی ادامه داد: همچنین ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات امدادی و خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط اضطراری و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده آماده به کار هستند.

وی درباره میزان بارندگی‌های ثبت‌شده در استان نیز اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته، بیشترین میزان بارندگی با ۲۹.۶ میلی‌متر در ایستگاه کلاته ابریشم به ثبت رسیده است.

وی گفت: میانگین بارندگی در شهرستان راز و جرگلان ۱۵.۷ میلی‌متر و در شهرستان سملقان ۱۴.۸ میلی‌متر گزارش شده است.