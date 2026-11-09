به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در دیدار مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گیلان با دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا، روند تملک اراضی مورد نیاز و اقدامات اجرایی مرتبط با پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برگزار شد، مسائل مربوط به تملک اراضی، تثبیت بستر مسیر و رفع موانع پیش روی اجرای این طرح ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر تسریع فرآیندهای اجرایی و تعامل میان دستگاه‌های متولی تأکید شد.

جواد حسن‌بیگی، دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا، با اشاره به جایگاه ویژه پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: این طرح یکی از پروژه‌های راهبردی کشور در تکمیل کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت ترانزیتی و تقویت مبادلات اقتصادی و تجاری کشور خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و در چارچوب وظایف خود برای تسریع در اجرای این طرح ملی همکاری کنند و از هرگونه تأخیر ناشی از ناهماهنگی‌های اداری یا اجرایی جلوگیری شود.

دادستان آستارا همچنین با اشاره به موضوع تملک اراضی مورد نیاز این پروژه تصریح کرد: حفظ حقوق مردم و مالکان اراضی، رعایت ضوابط قانونی در فرآیند تملک و صیانت از حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است و این موارد باید همزمان با پیشبرد عملیات اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

حسن‌بیگی تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اثرگذار، آمادگی دارد در چارچوب قانون نسبت به رفع موانع و تسهیل روند اجرای طرح‌هایی که منافع عمومی و توسعه منطقه‌ای را به دنبال دارند، اقدام کند.

راه‌آهن رشت ـ آستارا به عنوان حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب از مهم‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقلی کشور به شمار می‌رود که با تکمیل آن، ظرفیت ترانزیت کالا میان کشورهای منطقه افزایش یافته و زمینه تقویت جایگاه ایران در مسیرهای بین‌المللی حمل‌ونقل و تجارت فراهم خواهد شد.