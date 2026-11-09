محبوبه پورشیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری ویژه‌برنامه‌های دهه دوم فاطمیه در استان فارس گفت: امسال با مشارکت نهادها، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی و تشکل‌های مردمی، برنامه‌های متنوعی با محوریت ترویج فرهنگ فاطمی در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این حرکت فرهنگی و مردمی، بانوان پیشران نقش محوری در طراحی، سازمان‌دهی و اجرای برنامه‌ها بر عهده دارند و تلاش شده است ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری هرچه گسترده‌تر مراسم فاطمی به میدان بیاید.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به گسترش روضه‌های خانگی به فضاهای عمومی جامعه بیان کرد: امسال روضه‌های خانگی از فضای خانه‌ها فراتر می‌روند و به کوچه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌گاه‌های آیینی شهرها و روستاهای استان راه پیدا می‌کنند تا عطر مجالس فاطمی در فضای عمومی جامعه طنین‌انداز شود.

بانوان میدان‌دار جریان فرهنگی فاطمی در فارس

پورشیروانی با تأکید بر نقش اجتماعی بانوان در ترویج فرهنگ فاطمی گفت: این برنامه‌ها جلوه‌ای از حضور آگاهانه و مسئولانه زنانی است که با الهام از مکتب حضرت زهرا (س)، پرچم‌دار ترویج فرهنگ فاطمی، ولایت‌مداری، مقاومت و همبستگی اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: بانوان در این حرکت صرفاً برگزارکننده مراسم نیستند، بلکه به‌عنوان میدان‌دار، طراح و راهبر یک جریان فرهنگی و مردمی در سطح جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

برگزاری سه‌ شب روضه‌های خیابانی فاطمی در فارس

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس با اعلام زمان برگزاری این برنامه‌ها گفت: مراسم روضه‌های خیابانی و آیینی دهه دوم فاطمیه از ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه، به مدت سه شب، در نقاط مختلف استان فارس برگزار می‌شود.

پورشیروانی افزود: در کنار این برنامه‌ها، اجتماع بزرگ «بانوان جان‌فدای فاطمی» نیز روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، ساعت ۲۰، در میدان شهدا، پشت ارگ کریم‌خان زند شیراز، همراه با برنامه‌های ویژه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شعار محوری این حرکت با عنوان «با بیرق خون‌خواهی، ما لشکر زهراییم» تصریح کرد: این شعار بیانگر عهد و ارادت بانوان به سیره حضرت زهرا (س) و تأکید بر استمرار مسیر حق‌طلبی، ولایت‌مداری و پاسداشت ارزش‌های فاطمی است.

پورشیروانی در پایان از عموم بانوان، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای حضور در این برنامه‌ها دعوت کرد و گفت: امیدواریم با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف، شاهد شکل‌گیری حرکتی فراگیر و ماندگار در سراسر استان فارس باشیم؛ حرکتی که در آن هر کوچه و خیابان، جلوه‌ای از ارادت به حضرت فاطمه زهرا (س) باشد.