به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان با محوریت بررسی و پیگیری مسائل و مطالبات جوانان، توسعه کسب‌وکارهای نوین، تسهیل در پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد با اشاره به جایگاه جوانان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند انسانی و اجتماعی اظهار داشت: تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت دولت و افزایش مشارکت اجتماعی باشد؛ چراکه با توانمندسازی این تشکل‌ها، دولت نیز از ظرفیت و توان بیشتری برای حل مسائل جامعه برخوردار خواهد شد.

وی با حمایت از فعالیت‌های گروهی، خلاقانه و ایده‌محور جوانان افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا جوانان با تکیه بر توانمندی‌ها، خلاقیت و ایده‌های نوآورانه خود در مسیر حل مسائل و مشکلات جامعه نقش‌آفرینی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از ایده‌های نو، رفع موانع پیش‌روی جوانان و فراهم‌سازی فرصت‌های اشتغال تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و طرح منظم مسائل و مطالبات جوانان در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح استان و شهرستان‌هاست.

پورعلی با اشاره به اهمیت استمرار این روند گفت: تلاش خواهیم کرد با تداوم پیگیری‌ها، تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مصوبات، اقدامات انجام‌شده را حفظ و تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خروجی واقعی جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان باید در بهبود شرایط زندگی جوانان، پاسخ‌گویی به مطالبات و رفع مشکلات آنان نمایان شود.