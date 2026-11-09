به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور غراوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: چهار واگن قطار باری در مسیر تهران به اینچه‌برون بامداد دوشنبه در محدوده روستای قره‌سو، بین بندرگز و بندرترکمن، از ریل خارج شدند که تاکنون سه واگن به مسیر بازگشته و عملیات برای بازگرداندن واگن چهارم ادامه دارد.

وی افزود: این حادثه در محدوده روستای قره‌سو و در حدفاصل شهرستان‌های بندرگز و بندرترکمن رخ داد و موجب انسداد موقت مسیر ریلی منتهی به گرگان شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی مسافران قطار تهران به گرگان خبر داد و افزود: با توجه به انسداد موقت مسیر، مسافران در ایستگاه بندرگز از قطار پیاده شدند و با هماهنگی‌های انجام‌شده، به وسیله اتوبوس به گرگان و بندرترکمن منتقل شدند تا روند سفر آنان با کمترین اختلال ادامه یابد.

غراوی با تأکید بر تداوم عملیات رفع انسداد مسیر ریلی اظهار کرد: نیروهای فنی و عملیاتی راه‌آهن در محل حادثه مستقر هستند و پس از تکمیل اقدامات و فراهم شدن شرایط ایمن، تردد قطارها در این محور از سر گرفته می‌شود.