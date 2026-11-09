به گزارش خبرنگار مهر، عطر ایثار و شهادت همزمان با ایام فاطمیه در سنندج پیچید و مردم این شهر صبح دوشنبه در مراسمی با حضور در یادمان شهدای مقاومت و گمنام، به استقبال پیکر مطهر سه شهید گمنام رفتند.

این مراسم با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره شهدای گمنام را گرامی داشتند.

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، برائت خود از استکبار جهانی را اعلام کردند.

مدیحه‌سرایی در رثای حضرت فاطمه زهرا(س)، طنین‌انداز شدن فریادهای «یا زهرا» و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، از بخش‌های این مراسم بود که حال‌وهوای معنوی و حماسی خاصی به آیین استقبال بخشید.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم وداع با پیکر مطهر این سه شهید گمنام روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه و مراسم تشییع آنان صبح روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

این مراسم‌ها فرصتی برای تجدید پیمان مردم کردستان با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در ایام فاطمیه خواهد بود.