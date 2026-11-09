مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه مجمع انتخاب رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان جنوبی با سلامت، صلابت، همدلی و وفاق اظهار کرد: محدثه شیخی با رأی قاطع اعضا برای مدت چهار سال به‌عنوان سکاندار این هیئت انتخاب شد.

وی افزود: نخستین اقدام وی باید ساماندهی لازم در این زمینه باشد و در این راستا از حمایت کامل فدراسیون نیز برخوردار خواهد شد.

حیدری با تأکید بر اینکه باید آمار غرق‌شدگان در خراسان جنوبی به صفر برسد، افزود: شیخی سومین بانوی تاریخ نجات غریق کشور است که تاکنون برای این مسئولیت انتخاب شده و با توجه به سابقه‌ای که از ایشان به یاد داریم، مدیر توانمندی در این حوزه خواهد بود.

اولویت‌های فدراسیون

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور درباره اولویت‌های این فدراسیون نیز گفت: در شش ماه نخست سال درگیر سواحل کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره میناب، یادآور شد: دو هفته قبل نیز جام فرشتگان میناب را در یزد برگزار کردیم که سی‌وسومین دوره رقابت‌های آقایان و بیستمین دوره مسابقات بانوان کشور بود.

حیدری همچنین از اعزام تیم‌های ملی نجات غریق بانوان و آقایان در هشتم آذرماه سال جاری به مسابقات قهرمانی جهان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این ورزشکاران به‌عنوان نمایندگان شایسته ایران اسلامی بتوانند در این رقابت‌ها پرچم خوش‌رنگ ایران را به اهتزاز درآورند.

وی با گرامیداشت یاد پیشکسوتان این رشته ورزشی در خراسان جنوبی افزود: امیدواریم با حمایت فدراسیون و اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت نجات غریق و غواصی خراسان جنوبی روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد.

حیدری ادامه داد: برای توسعه این رشته ورزشی در استان، با توجه به مسئولیت اجتماعی این هیئت، نیازمند توجه ویژه استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی با تشکر از حضور خبرنگار مهر در جلسه مجمع انتخاب رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان جنوبی و کمک به فرهنگ‌سازی در راستای توسعه نجات غریق در استان اظهار کرد: در دو هفته گذشته ۵۰ میلیون تومان به هیئت استان کمک کردیم و تا پیش از پایان امسال نیز مبلغ دیگری در این زمینه اختصاص خواهیم داد.

حیدری ادامه داد: همچنین امسال ۱۰ آدمک نجات غریق و چهار عدد رسکیو برای نخستین بار به خراسان جنوبی اختصاص دادیم و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم این اقدام را ادامه دهیم.

وی خواستار توجه به مباحث آموزشی و فرهنگ‌سازی در این زمینه شد و افزود: در سطح کشور نیز آموزش نجات غریق به معلمان ورزش در دستور کار ما قرار دارد تا آن‌ها به فرزندانمان آموزش دهند که چگونه از غرق‌شدن پیشگیری کنند.