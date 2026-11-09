به گزارش خبرنگار مهر، علی زندیه پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از گرفتار شدن فردی در بستر رودخانه قمرود، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم برای نجات او به محل حادثه اعزام شدند.

زندیه افزود: این حادثه در محدوده رودخانه قمرود، بعد از روستای قشلاق رخ داد و نیروهای امدادی در کمترین زمان در محل حاضر شدند.

آتش‌نشانان ایستگاه یک، شیفت سه، پس از رسیدن به محل، عملیات دسترسی به فرد گرفتار را آغاز کردند. این عملیات با انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات در بستر رودخانه دنبال شد.

شرایط دشوار بستر رودخانه، دسترسی به فرد گرفتار را به عملیاتی ویژه نیازمند کرد و آتش‌نشانان با تلاش و مهارت خود موفق شدند او را نجات دهند.

این عملیات جلوه‌ای از آمادگی، تخصص و تعهد نیروهای عملیاتی این سازمان در مواجهه با حوادث و شرایط دشوار بود.