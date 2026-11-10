به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز و مجموع چهار مدال، در جایگاه سوم جدول مدالی این رشته قرار گرفت. علی داوودی و علی عالی‌پور دو مدال طلای ایران را به دست آوردند و ریحانه کریمی و مهسا بهشتی نیز صاحب مدال برنز شدند.

ملی‌پوشان ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ نینگبو چین نیز عملکرد قابل توجهی داشتند و با کسب ۸ مدال شامل یک طلا، سه نقره و چهار برنز و مجموع ۴۲۵ امتیاز، در جایگاه سوم رده‌بندی تیمی جهان ایستادند. به این ترتیب، کاروان وزنه‌برداری ایران در فاصله دو رویداد، ضمن حفظ جایگاه سوم، تعداد مدال‌های خود را از چهار به هشت افزایش داد.

فاصله حدود یک‌ماهه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در چین، فرصت مناسبی برای مقایسه عملکرد وزنه‌برداران حاضر در هر دو رقابت بود. در این میان، چهار نماینده ایران شامل میرمصطفی جوادی، علی عالی‌پور، علیرضا نصیری و علی داوودی در هر دو رویداد به میدان رفتند که بررسی رکوردهای مجموع آنها از تفاوت عملکرد این ملی‌پوشان حکایت دارد.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نینگبو با کسب سه مدال توسط نمایندگان خود، به کارش پایان داد. با این حال، مقایسه رکوردهای ثبت‌شده در این رقابت‌ها با بازی‌های آسیایی ناگویا نشان می‌دهد که عملکرد ملی‌پوشان در این فاصله یکسان نبوده است؛ به‌طوری‌که دو وزنه‌بردار موفق به ارتقای رکورد مجموع خود شدند، یک نفر با افت رکورد مواجه شد و یک نفر نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.

سقوط ۲ پله‌ای پولادمردان در مسابقات جهانی

نکته مهم در مقایسه دو دوره این است که افت وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی چین، بیشتر در جایگاه تیمی و کیفیت مدال‌های مجموع دیده می‌شود، نه لزوماً تعداد کل مدال‌ها. ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ با کسب ۳۸۷ امتیاز، قهرمان بخش تیمی مردان شد، اما در جهانی ۲۰۲۶ نینگبو با ۴۲۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بنابراین با وجود افزایش امتیاز تیم، ایران دو پله در رده‌بندی تیمی سقوط کرد و قهرمانی سال گذشته را از دست داد.

از نظر مدالی هم وزنه‌برداران در این دو مسابقه جهانی عملکرد متفاوتی داشتند. وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ با کسب یک مدال طلا، چهار نقره و یک برنز، در مجموع صاحب ۶ مدال شد و چهار نماینده ایران روی سکو رفتند. این در حالی است که در مسابقات جهانی چین، تعداد مدال‌های ایران به ۸ مدال شامل یک طلا، سه نقره و چهار برنز رسید. بنابراین اگرچه تعداد مدال‌ها در این دوره افزایش داشته، اما تعداد مدال‌های نقره کاهش یافته و سهم مدال‌های برنز بیشتر شده است. مهم‌تر از آن، ایران قهرمانی تیمی سال گذشته را از دست داد و دو پله سقوط کرد.

چهار نماینده وزنه‌برداری بدون مدال

علیرضا معینی، حمیدرضا زارعی، عبدالله بیرانوند و مصطفی جوادی چهار ملی‌پوش وزنه‌برداری در مسابقان جهانی چین نتوانستند به مدال دست پیدا کنند. در دسته ۸۵ کیلوگرم، بیرانوند با رکورد ۱۷۰ کیلوگرم در یک‌ضرب پنجم شد و جوادی با ۱۶۰ کیلوگرم در جایگاه پانزدهم قرار گرفت. در دوضرب، جوادی ۲۰۰ کیلوگرم و بیرانوند ۱۹۳ کیلوگرم را مهار کردند و به ترتیب دهم و هجدهم شدند.

در مجموع نیز بیرانوند با ۳۶۳ کیلوگرم رتبه نهم را به دست آورد و جوادی با ۳۶۰ کیلوگرم در جایگاه سیزدهم ایستاد. در دسته ۹۵ کیلوگرم، حمیدرضا زارعی در گروه B با مجموع ۳۶۷ کیلوگرم به کار خود پایان داد و در این گروه چهارم شد. او در یک‌ضرب ۱۶۱ و در دوضرب ۲۰۶ کیلوگرم وزنه زد، اما در تلاش‌های دوم و سوم دوضرب برای مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی ناکام ماند.

علیرضا معینی که تنها حدود دو ماه از حضورش در وزن ۱۱۰ کیلوگرم می‌گذشت، در نخستین تجربه خود در این دسته مجموع ۳۸۸ کیلوگرم را ثبت کرد و در جایگاه دوازدهم ایستاد. معینی با ۱۸۰ کیلوگرم در یک‌ضرب نهم و با ۲۰۸ کیلوگرم در دوضرب چهاردهم شد. به این ترتیب، هر چهار وزنه‌بردار بدون کسب مدال به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان دادند.

نصیری از ناکامی در ناگویا و افزایش رکورد در جهانی

علیرضا نصیری، وزنه‌بردار دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران، بهترین عملکرد را از نظر میزان پیشرفت رکورد مجموع به ثبت رساند. او در بازی‌های آسیایی ناگویا مجموع ۴۰۳ کیلوگرم را ثبت کرده بود، اما در مسابقات جهانی چین با افزایش ۱۵ کیلوگرمی، رکورد خود را به ۴۱۸ کیلوگرم رساند. این میزان افزایش، بیشترین پیشرفت در میان چهار نماینده ایران در دو رقابت بود. نصیری در مسابقات جهانی چین موفق به کسب دو مدال نقره در دوضرب و مجموع شد.

افت رکورد داوودی در مسابقات جهانی

در مقابل علی داوودی که در بازی‌های آسیایی ناگویا با مجموع ۴۶۶ کیلوگرم به مدال طلا رسیده بود، در مسابقات جهانی چین مجموع ۴۵۲ کیلوگرم را ثبت کرد تا رکورد مجموع او نسبت به رقابت قبلی ۱۴ کیلوگرم کاهش داشته باشد. داوودی در مسابقات جهانی چین موفق به کسب مدال برنز حرکت یک‌ضرب شد، اما دو تلاش ناموفق برای مهار وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی در حرکت دوضرب، مانع از ثبت رکورد بهتر در مجموع شد.

رکوردشکنی غول ایران در جهان

علیرضا یوسفی که در یک‌ضرب با ۱۹۵ کیلوگرم به مقام چهارم رسید، در تلاش نخست خود در دو ضرب وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش دوم مقابل ۲۵۸ کیلوگرمی ناکام ماند. او در تلاش سوم برای شکستن رکورد جهان پشت وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی قرار گرفت و در مهار آن موفق بود تا با رکورد ۲۶۳ کیلوگرم، ضمن شکستن رکورد جهان به میزان دو کیلوگرم، طلای دو ضرب را بدست بیاورد. یوسفی در مجموع با ۴۵۸ کیلوگرم در رده دوم ایستاد و مدال نقره را به خود اختصاص داد.

عملکرد جوادی و عالی‌پور در فاصله دو مسابقه

میرمصطفی جوادی در این مقایسه با دو کیلوگرم افزایش، رکورد مجموع خود را از ۳۵۸ کیلوگرم در ناگویا به ۳۶۰ کیلوگرم در مسابقات جهانی چین رساند. جوادی در بازی‌های آسیایی ناگویا نتوانست به مدال برسد و در مسابقات جهانی هم از کسب مدال بازماند و همچنان روی دور ناکامی است. جوادی در حالی در این دو مسابقه دور از انتظار ظاهر شد که او پیش از این در مسابقات جهانی ریاض به مدال طلا در دسته ۸۵ کیلوگرم رسیده بود اما پس از آن روی نوار ناکامی قرار گرفته و نتوانسته مدال آور باشد. البته جوادی یک مصدومیت کهنه از ناحیه کمر دارد و اعضای کادر فنی دلیل ناکامی جوادی را همین مصدومیت کهنه می‌دانند. علی عالی‌پور نیز در مسابقات جهانی مجموع ۳۹۶ کیلوگرم را ثبت کرد که دو کیلوگرم کمتر از رکورد ۳۹۸ کیلوگرمی او در بازی‌های آسیایی بود. عالی پور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به کسب مدال طلا شد، اما در مسابقات جهانی به سه مدال برنز در یک ضرب، دوضرب و مجموع بسنده کرد.

افت جایگاه ریحانه کریمی در مسابقات جهانی

ریحانه کریمی تنها نماینده بانوان ایران در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان چین، نتوانست عملکرد مدال‌آور خود در بازی‌های آسیایی ناگویا را تکرار کند. او در ناگویا در دسته ۷۷ کیلوگرم با ثبت مجموع ۲۴۳ کیلوگرم به مدال برنز رسید، اما در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ در دسته ۶۹ کیلوگرم با مجموع ۲۳۶ کیلوگرم در جایگاه دهم ایستاد و از کسب مدال بازماند. کریمی در مسابقات جهانی در حرکت یک‌ضرب ۱۰۳ کیلوگرم و در دوضرب ۱۳۳ کیلوگرم را مهار کرد و به ترتیب در رده‌های هجدهم و هشتم این دو حرکت قرار گرفت. البته او در دو رقابت در دو دسته وزنی متفاوت به میدان رفت و باید این نکته مورد توجه باشد.

مقایسه با وزنه‌برداران آسیایی

بررسی عملکرد وزنه‌برداران آسیایی حاضر در هر دو رویداد نیز نشان می‌دهد افزایش ۱۵ کیلوگرمی نصیری در مقایسه با سایر مدعیان این قاره قابل توجه بوده است. علی عمار ربیعاوی از عراق یک کیلوگرم، پاک مینوگ جین از کره شمالی سه کیلوگرم، نورگیسا آدیله‌تولی از قزاقستان پنج کیلوگرم، شهزادبک ماتیاکوبف از ترکمنستان هفت کیلوگرم و اکبر ژورایف ازبکستان ۹ کیلوگرم به رکورد مجموع خود اضافه کردند. بر این اساس، نصیری در میان وزنه‌برداران آسیایی مشترک دو رقابت، بیشترین افزایش رکورد مجموع را به نام خود ثبت کرد.