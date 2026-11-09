به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن‌زاده در نشست خبری تشریح برنامه‌های آیین تشییع پیکر مطهر ۳۵۰ شهید گمنام که صبح امروز در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: همه‌ساله در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، به‌ویژه در سالروز شهادت آن حضرت، شاهد استقبال گرم و کم‌نظیر ملت ایران از پیکرهای مطهر شهدای گمنام هستیم.

وی افزود: چند سالی است که سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان روز شهید گمنام نام‌گذاری شده و به همین مناسبت، مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکرهای مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به شرایط برگزاری مراسم امسال تصریح کرد: امسال در حالی به استقبال لاله‌های سرخ و گلگون‌کفن می‌رویم که ملت ایران دو دفاع مقدس دیگر، شامل جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، و همچنین نبرد هرمز را پشت سر گذاشته‌اند و به فضل الهی، پیروزی‌های بزرگی را برای اسلام، جبهه مقاومت، ایران اسلامی و ملت عزیزمان رقم زده‌اند.

حسن‌زاده ادامه داد: امروز در شرایطی میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام هستیم که ملت ایران بار دیگر ارادت، وفاداری، ایستادگی و پایداری خود را در برابر جبهه استکبار به اثبات رسانده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه روحیه مقاومت ملت ایران ریشه در فرهنگ عاشورا و دوران دفاع مقدس دارد، گفت: ملت ما با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس هشت‌ساله، مکتب حضرت سیدالشهدا(ع) و مکتب امام شهیدمان، ایستادگی و پایداری خود را به اثبات رسانده و به جهانیان نشان داده‌اند که تنها راه مقاومت است.

سردار حسن‌زاده با تأکید بر اینکه ایستادگی و مقاومت تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی جبهه استکبار است، اظهار کرد: ملت ایران به جهانیان ثابت کرده‌اند که تنها راه پیروزی و موفقیت در برابر جبهه کفر و استکبار که همواره به دنبال زیاده‌خواهی است، ایستادگی، پایداری، مقاومت و ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت است.



وی افزود: در چنین شرایطی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم. همه‌ساله در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، عطر فاطمی در فضای کشور می‌پیچد و همزمان، عطر حضور شهدای گمنام نیز در جای‌جای میهن اسلامی احساس می‌شود؛ شهدایی که مردم قدرشناس ایران با شور و ارادت به استقبال پیکرهای مطهرشان می‌روند.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با اشاره به جایگاه ویژه مراسم امسال خاطرنشان کرد: امسال در حالی به استقبال شهدای گمنام می‌رویم که امام عزیزمان نیز به جمع شهدا پیوسته است. از این رو، حضور پرشور و باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام، علاوه بر تجدید میثاق و تأکید بر فرهنگ شهادت، ایثار و جهاد، نشانه‌ای از عزم ملت برای ادامه راه و مکتب امام شهید و سایر شهدای عزیز کشورمان است.

تشییع پیکرهای پاک و مطهر ۳۵۰ شهید گمنام در سراسر کشور



حسن‌زاده ادامه داد: این مکتب به‌صورت عملی به ما نشان داد که چگونه باید در برابر دشمنان اسلام و استکبار جهانی ایستادگی کنیم، چگونه بر مواضع خود ثابت‌قدم بمانیم، مقاومت کنیم و از نصرت الهی بهره‌مند شویم. خداوند متعال را به‌خاطر همه نصرت‌هایی که به ملت ایران عنایت کرده است، شاکریم و از اینکه امسال نیز توفیق خدمت به‌عنوان خادمان شهدا و زائران شهدای گمنام را داریم، سپاسگزاریم.



وی در تشریح جزئیات برنامه‌های امسال تشییع شهدای گمنام گفت: امسال به فضل الهی، پیکرهای پاک و مطهر ۳۵۰ شهید گمنام برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین در سراسر کشور پیش‌بینی شده است.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ افزود: از این تعداد، ۲۴۰ شهید گمنام مربوط به استان‌های دیگر به‌جز تهران هستند که از دوازدهم آبان‌ماه، انتقال پیکرهای مطهر آنان به‌تدریج به استان‌ها آغاز شده است. مردم عزیزمان در استان‌های مختلف نیز با شکوه و عظمت از این شهدا استقبال می‌کنند و در همین روزها شاهد برگزاری مراسم تشییع و برنامه‌های مرتبط با شهدای گمنام در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها هستیم.



حسن‌زاده با بیان اینکه ۱۱۰ شهید گمنام در تهران بزرگ تشییع و تدفین خواهند شد، درباره برنامه‌های وداع با این شهدا اظهار کرد: نخستین برنامه امسال که با هماهنگی مجموعه نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تدارک دیده شده، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهداست. این مراسم در سال‌های گذشته در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شد، اما امسال با توجه به حضور گسترده و مستمر مردم در میادین و اجتماعات مردمی، برنامه‌ریزی متفاوتی برای آن صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: مردم عزیز ما بیش از ۲۵۰ شب در میادین و اجتماعات حضور داشته‌اند و بر همین اساس، امسال در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور به میادین و محل اجتماعات مردمی منتقل می‌شود.

وداع با پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام در ۱۱۰ میدان پایتخت

وی ادامه داد: در تهران بزرگ نیز پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام به ۱۱۰ میدان منتقل خواهند شد تا مراسم وداع با این شهدا همزمان با شب شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) در میادین و اجتماعات مردمی برگزار شود.



سردار حسن‌زاده با اشاره به همزمانی این برنامه‌ها با اجتماعات مردمی گفت: همزمان با برگزاری ۲۵۶ اجتماع مردمی عزتمندانه و اقتدارآمیز در میادین، شاهد برگزاری مراسم وداع با شهدای گمنام در سراسر کشور، مراکز استان‌ها و تهران بزرگ خواهیم بود.

سردار حسن‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام، از مردم دعوت کرد در آیین‌های بزرگداشت این شهدا حضور پیدا کنند و اظهار کرد: این مراسم در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به یاد و نام شهدای گمنام و مادر بزرگوارشان برگزار می‌شود و امیدواریم مردم عزیزمان با حضور پرشور خود در این برنامه‌ها شرکت کنند.



وی در ادامه از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام قدردانی کرد و گفت: لازم می‌دانم از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ستاد کل نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و مدیریت شهری که همه‌ساله در برگزاری این مراسم همکاری می‌کنند، تشکر کنم.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ افزود: مجموعه‌های مختلفی از جمله مترو، اتوبوسرانی، بخش‌های خدمات درمانی و رفاهی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، نیروی انتظامی، نیروهای امدادی و امدادرسان و همچنین نهادهای دولتی و غیردولتی در فراهم‌کردن مقدمات و الزامات برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی می‌کنند که از همه این عزیزان و دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام قدردانی کرد و گفت: لازم می‌دانم از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ستاد کل نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و مدیریت شهری که همه‌ساله در برگزاری این مراسم همکاری می‌کنند، تشکر کنم.

همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای برگزاری مراسم تشییع شهدا در تهران

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ افزود: مجموعه‌های مختلفی از جمله مترو، اتوبوسرانی، بخش‌های خدمات درمانی و رفاهی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، نیروی انتظامی، نیروهای امدادی و امدادرسان و همچنین نهادهای دولتی و غیردولتی در فراهم‌کردن مقدمات و الزامات برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی می‌کنند که از همه این عزیزان و دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم.



حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد با همکاری همه مجموعه‌ها، زمینه برای تسهیل حضور مردم در مراسم تشییع و وداع با شهدای گمنام فراهم شود و گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد تا همچون سال‌های گذشته بتوانیم خدمات شایسته‌ای به مردم عزیزمان ارائه کنیم و شرایط حضور باشکوه آنان را فراهم آوریم.



وی با اشاره به برنامه تدفین پیکرهای مطهر شهدای گمنام در استان‌های مختلف بیان کرد: بخشی از پیکرهای مطهر شهدا در استان‌ها، در فاصله زمانی سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تا سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، در مکان‌هایی که از قبل تعیین و آماده‌سازی شده است، به خاک سپرده خواهند شد.



فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: پس از مراسم سراسری تشییع شهدای گمنام در روز جمعه، مراسم‌های تشییع محلی و منطقه‌ای در تهران و همچنین در شهرستان‌ها، شهرها و حتی برخی روستاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.



تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن



حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان ملت ایران و جبهه مقاومت تأکید کرد: ملت ایران ملتی آزموده‌شده است که در صحنه‌های سخت، توانسته با تکیه بر فرهنگ شهدا و مکتب سیدالشهدا(ع)، تصمیم‌های درست و به‌موقع اتخاذ کند و با اجرای به‌هنگام این تصمیم‌ها، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام بگذارد.



وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر افزود: همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و نبرد هرمز شاهد بودیم، این اراده ملت ایران بود که بر دشمنان تحمیل شد و امروز نیز همگان شاهدند که ابتکار عمل در دست ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در آمادگی صددرصدی قرار دارند و با بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده در جنگ‌های گذشته و همچنین نوآوری‌هایی که در عرصه‌های دفاعی و تهاجمی حاصل شده، از آمادگی بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند.



حسن‌زاده در ادامه با اشاره به نقش مردم در مقابله با فشارهای دشمنان گفت: ملت عزیز ایران نیز با تاب‌آوری خود در عرصه نبرد اقتصادی، با وجود همه مشکلات معیشتی، همچنان محکم پای آرمان‌ها و مبانی اساسی انقلاب ایستاده‌اند و حاضر نیستند از منافع ملی کشور خود عدول کنند.



وی خاطرنشان کرد: قطعاً ایستادگی و پایداری ملت ایران، شکست نهایی را به دشمنان این کشور تحمیل خواهد کرد.



فرمانده سپاه تهران بزرگ در پایان ابراز امیدواری کرد ملت ایران با تداوم حرکت در مسیر شهدا و مکتب ایثار و مقاومت، شاهد شکست نهایی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و آمریکا باشند.

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