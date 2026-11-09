به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی صبح دوشنبه در نشست مشترک با حجت‌الاسلام شفیعی مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم، حجت‌الاسلام گرجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، اظهار کرد: حمایت دستگاه‌ها باید زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم کند و باید مراقب بود تا فعالیت‌های قرآنی به برنامه‌هایی صرفا اداری و گزارش محور تبدیل نشوند.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» افزود: مفاهیم قرآن کریم باید با زبانی روشن و خلاقانه به مسائل روزمره خانواده‌ها پیوند بخورد و محتوای برنامه‌ها نیز متناسب با نیازهای بومی شهر تدوین شود.

شهردار همدان استفاده از دیوارنگاره‌ها، المان‌های مبلمان شهری و ظرفیت مساجد و بوستان‌ها را برای انتقال مفاهیم قرآنی بسیار موثر خواند و گفت: اجرای طرح «محراب سبز» و برپایی نماز جماعت در ۲۷ بوستان سطح شهر فرصت مغتنمی برای ارائه برنامه‌های قرآنی متناسب با رویکرد خانواده محور است.

حسینی در پایان با پیشنهاد تدوین تقویم مشترک قرآنی با مشارکت دستگاه‌های مسئول و فعالان این عرصه، خاطرنشان کرد: شهرداری همدان آماده است تمامی ظرفیت‌های خود را برای اجرای برنامه‌های اثرگذار و مردمی در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی به کار گیرد.