سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش نسبتاً شدید باران در ۲۴ ساعت منتهی به روز دوشنبه در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص نیمه شرقی و ارتفاعات شمالی این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه شهرستان میامی بیشترین بارش ها را در ۲۴ ساعت اخیر به خود اختصاص داده است، گفت: میزان بارش باران در شاهرود ۱.۷ میلیمتر، دامغان ۲.۶ میلیمتر، گرمسار و بیارجمند نیم میلیمتر، شهمیرزاد یک میلیمتر، ایوانکی سه میلیمتر و رضوان میامی ۱۵.۱ میلیمتر بوده است

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از ثبت رکورد ۱۷ میلیمتری بارش در نزدین شهرستان میامی خبر داد و ابراز کرد: میزان بارش ها در ۲۴ ساعت اخیر در قلعه نوخرقان ۱۳.۸ میلیمتر، فرودگاه شاهرود ۱.۱ میلیمتر، بسطام ۱.۹ میلیمتر، مجن و کلاته خیج ۱۰.۵ میلیمتر و ۱۰ میلیمتر بوده است

مصطفوی بیان کرد: میزان بارش طی ۲۴ ساعت اخیر در کوهان ۱.۳ میلیمتر سرکویر نیم میلیمتر، دیباج دامغان هشت میلیمتر، فرومد دو میلیمتر، حق الخواجه میامی ۱۵ میلیمتر، حسین آباد کالپوش ۱۲.۸ میلیمتر، ابر ۴.۷ میلیمتر، ری آباد نیم میلیمتر و چهار طاق پرو پنج میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: در تاش ۱۳ میلیمتر، ابرسج هفت میلیمتر، نگارمن ۱۶ میلیمتر، ده خیر شش میلیمتر، طزره ۹ میلیمتر، مهدی آباد نیم میلیمتر، دیزج ۲.۳ میلیمتر، عباس آباد ۱.۵ میلیمتر، کلاته رودبار پنج میلیمتر، آستانه دو میلیمتر، استربند دو میلیمتر و لرد ۴.۵ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر میزان بارش ها در چاشم پنج میلیمتر، قلعه بالا و دلبر نیم میلیمتر، ده صوفیان دو میلیمتر، چنداب سه میلیمتر، گرمابسرد هشت میلیمتر، شه سفید ۲.۵ میلیمتر، ده نمک ۱.۹ میلیمتر، بادله کوه ۴.۴ میلیمتر و کرنگ ۱۰.۵ میلیمتر بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه در حسن آباد ۳.۶ میلیمتر، آگره ۱.۲ میلیمتر و رامه بالا ۱.۴ میلیمتر بارش ثبت شده است، گفت: از امروز دوشنبه به مرور سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق و جنوب از استان سمنان خارج می شود.