به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، رابرت دنیرو بازیگر برنده اسکار همراه جین روزنتال دیگر بنیانگذار جشنواره ترایبکا، از جمله حاضرانی بودند که برای نمایش مستند «ماسک» ساخته الکس گیبنی که به شدت از ثروتمندترین مرد جهان انتقاد می‌کند، شب پیش (یکشنبه) در نیویورک گردآمده بودند. شمار زیادی از اعضای آکادمی برای این رویداد در هتل کراسبی منهتن حضور یافتند.

در این مراسم و در حالی که «ماسک» جایزه بهترین مستند زندگینامه‌ای را در جوایز مستند انتخاب منتقدان در نیویورک از آن خود کرد، دنیرو هنگام معرفی فیلم گفت: ایلان ماسک حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای انتخاب ترامپ در سال ۲۰۲۴ هزینه کرد و همین الان نزدیک به نیم میلیارد دلار برای جمهوری‌خواهان در انتخابات هفته گذشته هزینه کرد.

وی با خنده ادامه داد: خوب نتیجه چه شد؟

دنیرو به اخبار بد بیشتری برای ماسک در این هفته اشاره کرد از جمله خبری که او در X منتشر و اعلام کرد «تسلا» تولید سایبرتراک بسیار جنجالی را تابستان آینده متوقف خواهد کرد و در ادامه افزود: در نبرد بین پول ماسک و دموکراسی، این بار دموکراسی پیروز شد. اما درست مثل سایبرتراک عجیب و غریب او، ماسک هم راه به جایی نمی‌برد.

وی تأکید کرد: در حالی که ما در حال جشن گرفتن رد شدن گسترده ترامپ و ترامپیسم در انتخابات هستیم، باید هوشیار باشیم و نه فقط هوشیار، بلکه باید آماده اقدام باشیم. این یک فیلم مهم است، امیدوارم شما هم به اندازه من تحت تأثیر آن قرار بگیرید و درباره آن حرف بزنید.

پس از این سخنان گیبنی مستندساز برنده جایزه اسکار، به دنیرو گفت: باب، از تو برای تمام کارهایی که برای همه مقاومت‌ها انجام دادی متشکرم.

فیلم «ماسک» ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه و اکنون در پلتفرم‌های VOD در دسترس است. این مستند که توسط «بلیکر استریت» در سینماها به نمایش درآمد، بیش از ۷۰۰ هزار دلار در گیشه داخلی فروخت.

روزنتال هم با گیبنی شوخی کرد و گفت: اعتراف می‌کنم قبل از تماشای این فیلم، اولین باری که آن را دیدم، نگران بودم؛ ۴ ساعت؟ الکس، واقعاً؟ ۴ ساعت در کنار ایلان ماسک خیلی زیاد است و باید گفت این یک فیلم کاملاً جذاب درباره یک شخصیت کاملاً زننده است. شخصیتی که نمی‌توانیم نادیده‌اش بگیریم!

روزنتال افزود: ۲۵۰۰ سال پیش، سان تزو [نویسنده کتاب «هنر جنگ»] به ما هشدار داد که دشمن خود را بشناسیم. فیلم «ماسک»، ماسک را به عنوان یک فرد رسوا می‌کند و ما نمی‌توانیم از او چشم‌پوشی کنیم.

این مستند برای اولین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و سپس در جشنواره فیلم تورنتو، جشنواره بین‌المللی فیلم کامدن، جشنواره فیلم زوریخ، جشنواره فیلم لندن و ... نمایش داده شد. این مستند پس از قرار گرفتن در فهرست کوتاه معتبر بهترین مستندهای سال این جشنواره، اواخر این هفته در DOC NYC به نمایش در می‌آید. ماسک همچنین قرار است این ماه در ایدفا آمستردام، بزرگترین جشنواره فیلم مستند جهان، به نمایش درآید.