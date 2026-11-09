به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در دیدار نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت همراه اظهار کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحولات کنونی و نظم آینده جهان جایگاهی فراتر از یک موضوع راهبردی پیدا کرده و به یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشورها تبدیل شده است.

وی افزود: کشورهایی که نتوانند در حوزه ارتباطات نوین و سامانه‌های پیشرفته ارتباطی به توانمندی لازم دست یابند، در آینده با مشکلات بنیادین مواجه خواهند شد و فرصت نقش‌آفرینی در شکل‌دهی به نظم جهانی را از دست می‌دهند.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت استقلال زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور تصریح کرد: برخورداری از مراکز داده و سرورهای اصلی در داخل کشور، توسعه سامانه‌های بومی و ایجاد منظومه‌های ماهواره‌ای برای گسترش پوشش ارتباطی، از الزامات حضور مؤثر در عرصه جهانی است.

صفایی بوشهری ادامه داد: دستیابی به این جایگاه نیازمند تقویت هم‌زمان توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه تولید فناوری‌های مورد نیاز در داخل کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت امنیت زیرساخت‌های ارتباطی خاطرنشان کرد: شبکه‌های ارتباطی از ارکان حیاتی اداره کشور هستند و باید با تقویت پدافند غیرعامل، پیش‌بینی سامانه‌های جایگزین و افزایش تاب‌آوری، امکان تداوم فعالیت این زیرساخت‌ها در شرایط بحرانی فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه با کشورهای دارای فناوری پیشرفته، را در ارتقای توانمندی‌های ارتباطی و ماهواره‌ای کشور مؤثر دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان بوشهر گفت: قرار گرفتن بوشهر در شمار مناطق علم و فناوری کشور، فرصت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، از این ظرفیت برای تبدیل استان به یکی از قطب‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات منطقه استفاده کرد.

صفایی بوشهری در پایان با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم جنوب کشور در برابر استعمار، بر ضرورت تقویت توان علمی، فناوری و دفاعی کشور تأکید کرد.